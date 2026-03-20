Wypadek z udziałem Beaty Szydło. Za winnego uznano kierowcę Seicento

Śledztwo wszczęte pod koniec kwietnia 2025 r. prowadzi zespół prokuratorów powołanych przez Prokuratora Krajowego w styczniu 2025 r. Postępowanie obejmuje kilka wątków. Chodzi o okoliczności zaistnienia i przebieg wypadku komunikacyjnego kolumny rządowej wiozącej byłą prezes Rady Ministrów oraz działania podejmowane przez funkcjonariuszy publicznych prowadzących i nadzorujących śledztwo Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Dotyczyło ono „nieumyślnego naruszenia 10 lutego 2017 r. w Oświęcimiu zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym podczas wykonywania manewru skrętu w lewo na drodze dwukierunkowej oraz zasady konieczności ustąpienia pierwszeństwa przejazdowi uprzywilejowanemu i przez to nieumyślnego spowodowania wypadku, w którym ówczesna Prezes Rady Ministrów Beata Szydło oraz funkcjonariusz BOR doznali obrażeń ciała”.

Do wypadku z udziałem Beaty Szydło doszło w lutym 2017 r. podczas przejazdu rządowej kolumny trzech samochodów na sygnale przez Oświęcim. Kolumna wyprzedzała Fiata Seicento, którym kierował 21-letni Sebastian Kościelniak. Przepuścił on pierwszy samochód, a do zderzenia z autem szefowej rządu doszło, kiedy zaczął skręcać w lewo. Samochód premier wpadł na drzewo. Ranny został funkcjonariusz BOR i sama premier, która doznała potłuczeń.

Prokuratorzy badający wypadek odmówili w 2018 r. obciążenia tylko kierowcy Seicento i wnieśli o wyłączenie ich ze śledztwa. Ostatecznie, po zmianie prowadzącego, Prokuratura Okręgowa w Krakowie wniosła do sądu o uznanie jego wyłącznej winy i wymierzenie mu kary roku ograniczenia wolności (obowiązek nieodpłatnej nadzorowanej pracy w wymiarze 20 godzin miesięcznie). Obrońca kierowcy Seicento domagał się z kolei uniewinnienia swojego klienta.

W lipcu 2020 r. Sąd Rejonowy w Oświęcimiu uznał, że Sebastian Kościelniak nieumyślne naruszył zasady ruchu drogowego podczas wypadku i warunkowo umorzył postępowanie. Kierowcy Seicento nakazano zapłacić 1 tys. zł nawiązki na rzecz Beaty Szydło i funkcjonariusza ówczesnego BOR. Była premier oświadczyła, że się nawiązki zrzeka. W lutym 2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie utrzymał częściowo wyrok pierwszej instancji. Sebastian Kościelnik został został za winnego, ale nie wymierzono mu bez kary. Obrońca mężczyzny złożył jednak wniosek o kasację tego wyroku wskazując, że skład orzekający w jego sprawie został powołany wbrew unijnemu prawu i orzeczeniom Trybunału Sprawiedliwości UE.

Sprawa wypadku kolumny rządowej w Oświęcimiu znalazła się w raporcie Prokuratury Krajowej z audytu spraw z lat 2016-2023, w których stwierdzono nieprawidłowości. Jedną ze spornych kwestii było, czy rządowa kolumna w momencie przejazdu miała włączone sygnały świetlne i dźwiękowe, informujące innych kierowców, że pojazdy w niej jadące są uprzywilejowane. A także – czy brak sygnałów dźwiękowych zmieniałby kwestię odpowiedzialności za to zdarzenie.