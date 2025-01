Raport potwierdza również naciski na prokuratorów, które ujawniła „Rz”. Chodzi o zespół, który najpierw prowadził śledztwo i rozważał zarzuty „wobec innej osoby” (w grę wchodzili tylko oficerowie BOR). W aktach odnaleziono adnotację: „wyeliminować”.

Zespół wskazał, że „zachowanie kierowcy auta zamykającego kolumnę rządową, a także osoby wydającej polecenie odstąpienia od użycia sygnalizacji dźwiękowej w 1 i 3 pojeździe aut rządowych, rozpatrywać należy jako istotne przyczynienie się do spowodowania wypadku”. To jednak nigdy nie nastąpiło. Prok. Babiński rozwiązał zespół i sam skierował akt oskarżenia do sądu przeciwko kierowcy seicento.

Sąd zauważa winę BOR, ale prokuratura robi wszystko, by nie wszcząć nowego śledztwa

Kiedy w lipcu 2020 r. Sąd Rejonowy w Oświęcimiu uznał winę Sebastiana Kościelnika i warunkowo umorzył postępowanie, wyznaczając roczny okres próby, „dostrzegł, że do wypadku doszło na skutek splotu dwóch sytuacji ruchowych, tj. wykonywanego przez oskarżonego manewru skrętu w lewo w drogę podporządkowaną z ruchem trzech aut rządowych, które w momencie zdarzenia nie tworzyły kolumny aut uprzywilejowanych”. Sąd skierował też w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Prok. Babiński wydał postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa.

W 2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie skazanie utrzymał – stwierdził winę Kościelnika i – co było zaskakujące – przyczynienie się do wypadku kierowcy multivana jadącego za audi z kolumny rządowej, który nie miał sygnałów dźwiękowych. To również poddaje krytyce raport Prokuratury Krajowej.

Wyrok w drugiej instancji wydał – co podniósł w kasacji obrońca Sebastiana K., mec. Władysław Pociej, wadliwie powołany na stanowisko sędziego (wskazany przez neo-KRS) Maciej Pragłowski. SN (również orzeczenie to wydali sędziowie niewłaściwie powołani przez KRS) uznał kasację za „oczywiście bezzasadną”.