Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są wątki śledztwa prowadzonego w związku z wypadkiem rządowej kolumny w 2017 roku?

Jaka była decyzja Sądu Rejonowego w Oświęcimiu dotycząca kierowcy seicento uczestniczącego w wypadku?

Jak Sąd Okręgowy w Krakowie odniósł się do wyroku pierwszej instancji w sprawie Sebastiana Kościelniaka?

Czy kolumna rządowa w momencie wypadku miała włączone sygnały dźwiękowe i świetlne?

Śledztwo wszczęte pod koniec kwietnia 2025 r. prowadzi zespół prokuratorów powołanych przez Prokuratora Krajowego w styczniu 2025 r. Postępowanie obejmuje kilka wątków. Chodzi o okoliczności zaistnienia i przebieg wypadku komunikacyjnego kolumny rządowej wiozącej byłą prezes Rady Ministrów oraz działania podejmowane przez funkcjonariuszy publicznych prowadzących i nadzorujących śledztwo Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Dotyczyło ono „nieumyślnego naruszenia 10 lutego 2017 r. w Oświęcimiu zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym podczas wykonywania manewru skrętu w lewo na drodze dwukierunkowej oraz zasady konieczności ustąpienia pierwszeństwa przejazdowi uprzywilejowanemu i przez to nieumyślnego spowodowania wypadku, w którym ówczesna Prezes Rady Ministrów Beata Szydło oraz funkcjonariusz BOR doznali obrażeń ciała”.

Pojawiają się wątki przekroczenia uprawnień

Prokuratura Regionalna w Białymstoku poinformowała, że na przełomie lutego i marca 2026 r. zostaną wykonane czynności procesowe z podejrzanymi, w tym ośmioma byłymi i obecnymi funkcjonariuszami Służby Ochrony Państwa (dawnego Biura Ochrony Rządu) oraz jedną osobą cywilną. - Postanowienia z zarzutami zostały wydane, osoby te dostały wezwania do stawiennictwa w prokuraturze w celu ich ogłoszenia – przekazał Polskiemu Radiu prok. Marek Bogacewicz z Prokuratury Regionalnej w Białymstoku.

Nie wiadomo, czego zarzuty będą dotyczyć zarzuty (część materiałów została objęta klauzulą niejawności), ani w którym z wątków osoby wezwane mają usłyszeć zarzuty. Prok. Bogacewicz wyjaśnił jednak, że pojawiają się wątki przekroczenia uprawnień, czy niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych. Więcej informacji prokuratura ma udzielić po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych.