Dwa zespoły prokuratorów prześwietlą wypadek Beaty Szydło i sprawę zgonu ojca Zbigniewa Ziobry

Jak informuje rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak, decyzja jest następstwem częściowego raportu, jaki PK przedstawiła 14 stycznia. Wymieniono w nim 200 postępowań karnych z lat 2016-2023, w stosunku do których wystąpiło podejrzenie politycznego wpływu na ich przebieg i podejmowane decyzje. W przypadku 163 zbadanych spraw stwierdzono istotne nieprawidłowości co do sposobu ich prowadzenia lub zakończenia.

Wśród tych spraw były m.in. postępowania związane ze śmiercią ojca byłego Ministra Sprawiedliwości oraz z wypadkiem komunikacyjnym z udziałem byłej premier Beaty Szydło. Raport zawierał również rekomendacje co do konieczności podjęcia lub wznowienia postępowań, a także (w niektórych przypadkach) w zakresie odpowiedzialności karnej prokuratorów, którzy byli zaangażowani w te postępowania.

Prokuratorzy z Gdańska zbadają, jak Zbigniew Ziobro traktował swoją rodzinną sprawę

Pierwszy czteroosobowy zespół prokuratorów, pod kierownictwem prokurator Ewa Tramowskiej-Guze, zaczyna działać w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku. Będzie prowadził postępowanie dotyczące przekroczenia w okresie od 2016 roku do 2023 roku uprawnień przez ówczesnego ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry w związku z prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie postępowaniem przeciwko lekarzom oskarżonym o spowodowanie zgonu ojca Ziobry w 2006 r. Sprawą tą prokuratura zajęła się na podstawie subsydiarnego aktu oskarżenia, który wpłynął do sądu w lipcu 2011 r.

Prokuratorzy mają badać działania Ziobry polegające na wdrażaniu procedur legislacyjnych zmierzających do ukształtowania korzystnej pozycji oskarżyciela w toku postępowania subsydiarnego, a także związane z wdrażaniem postępowań wobec prokuratorów, sędziego oraz biegłych z zakresu medycyny i wykorzystywanie w postępowaniu subsydiarnym podległych prokuratorów, co stanowiło działanie na szkodę interesu prywatnego oraz publicznego (art. 231 § 2 kk).