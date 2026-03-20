ETS wspólnym tematem dla Czarnka i Nawrockiego, czy kampania będzie o polexit?

Czy spór o ETS ma być dla Donalda Tuska nową osią politycznej polaryzacji? Czy Karol Nawrocki i Przemysław Czarnek grają dziś w pełnej synchronizacji? I czy w koalicji rządzącej naprawdę dojrzewa temat rekonstrukcji? O tym w nowym odcinku „Politycznych Michałków” rozmawiają Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko.

Publikacja: 20.03.2026 17:00

Michał Szułdrzyński, Michał Kolanko

Pierwsza część rozmowy dotyczyła sporu o ETS i tego, czy Donald Tusk próbuje narzucić kampanii parlamentarnej prostą oś: obóz proeuropejski kontra obóz, który flirtuje z polexitem. – Taka kampania, którą zaczął premier Donald Tusk, mówiąc: PiS nas będzie chciał wyprowadzić z Unii Europejskiej – o tym będą przyszłoroczne wybory – mówi Michał Szułdrzyński. Michał Kolanko studzi jednak przekonanie, że właśnie wokół tego zostanie zbudowana cała kampania. – Nie będzie jednego tematu jednej kampanii parlamentarnej. Te czasy się dawno skończyły – ocenia. W rozmowie pojawia się też spór o tekst Konrada Szymańskiego i pytanie, czy Polska rzeczywiście stoi na brytyjskiej drodze do brexitu. Kolanko przekonuje, że jego zdaniem bardziej realny jest inny scenariusz: nie formalne wyjście z Unii, lecz stopniowa degradacja pozycji Polski wewnątrz wspólnoty. Jego zdaniem prawdziwy problem dla Polski nie nazywa się dziś polexit, tylko „orbanizacja”.

Konrad Szymański: Polska weszła na drogę do polexitu
Nawrocki i Czarnek grają do jednej bramki

W drugiej części rozmowy Szułdrzyński i Kolanko wracają do tego, jak prawica ustawia dziś temat ETS i jaką rolę odgrywa w tym Pałac Prezydencki.

– Dlaczego prezydent ubiegł tutaj Przemysława Czarnka? No bo ten ETS to miało być pole Przemysława Czarnka – mówi Szułdrzyński. Kolanko odpowiada wprost, że nie widzi tu przypadku, lecz polityczny plan. – To jest pełna synchronizacja. To widać, że Pałac i sztab Przemysława Czarnka grają do jednej bramki – mówi. W rozmowie pada też teza, że ta synchronizacja może być złą wiadomością nie tylko dla obozu rządzącego, ale również dla całej prawicy poza PiS. Bo jeśli prezydent wzmacnia wiarygodność Czarnka na polu energetyki, kosztów życia i sporu z Unią, to rośnie nie tylko temperatura kampanii, ale też siła tego duetu w prawicowym elektoracie. Wraca również temat prezydenckiego weta do SAFE i tego, że temat będzie wracał cały czas.

Partie centrowe i umiarkowani politycy nie pobudzają do głosowania na nich
Marek Migalski: Nie ma już wyborców centrowych
Co z rekonstrukcją? Koalicja widzi problemy w ochronie zdrowia

Na koniec rozmowy prowadzący przeszli do plotek o możliwej rekonstrukcji rządu, która może mieć miejsce jeszcze przed wakacjami. To doniesienia RMF, które rozpaliły polityczne emocje w Warszawie. – Co się dzieje w koalicji? Jak odczytywać informacje dotyczące, te balony próbne dotyczące rekonstrukcji? – pyta Michał Szułdrzyński. Kolanko zaznacza, że na dziś nie ma własnych informacji przesądzających, że decyzja o mniejszej czy większej rekonstrukcji rzeczywiście zapadła, ale jednocześnie wskazuje, gdzie w koalicji widać napięcia najmocniej. – Na pewno wiem, że w koalicji dostrzegany jest ogromny problem, jaki jest w ochronie zdrowia – mówi odnosząc się też do tekstu "Rzeczpospolitej" o cięciach jeśli chodzi o dostęp do lekarzy-specjalistów.

