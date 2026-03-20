Czy SAFE 0 proc. nie jest lepszym rozwiązaniem?

Nie. Wcale nie jestem pewien, że to jest program 0 proc. Ten program miałby swoje konsekwencje dla naszych finansów, szczególnie dla postrzegania nas jako niepewnego finansowo państwa na świecie. Nie możemy przyjąć SAFE 0 proc., bo NBP nie jest od finansowania poszczególnych zakupów zbrojeniowych, tylko od kreowania i utrzymywania stabilności rynku finansowego, od dbania o naszą walutę, do zapewnienia naszej wypłacalności jako kraju, a nie do robienia takich interesów, czyli do finansowania poszczególnych zakupów.

Oczywiście czasem banki centralne robią zmiany w swoich aktywach, wynikające na przykład z ich strategii lub czasem wprost pozbawiając się swoich środków, które mają, ale to wtedy, kiedy kraj bankrutuje. My nie jesteśmy w takiej sytuacji, jest zupełnie odwrotnie. Twarde fakty finansowe świadczą o tym, że nasza pozycja na świecie jest coraz lepsza, czego wyrazem jest przyjęcie do G20. Z tego nie tylko powinniśmy się cieszyć, ale nie powinniśmy robić niczego, co może zachwiać naszą pozycją. Wydawanie przez NBP pieniędzy zgromadzonych byłoby niebezpiecznym krokiem, co wielu inwestorom i krajom dałoby do myślenia, co się w Polsce dzieje, skoro oni wyprzedają swoje rezerwy walutowe, i nie tylko walutowe.

Zagłosował pan za przyjęciem unijnego programu SAFE. Partia, którą pan reprezentował czy reprezentuje, mimo że wcześniej Mariusz Błaszczak popierał SAFE, zagłosowała przeciwko. Skąd ta zmiana zdania?

Nie należę do aktywu partyjnego. Z dużym rozczarowaniem oraz zaskoczeniem usłyszałem, że po pierwszych entuzjastycznych deklaracjach, które były ponad pół roku temu, że SAFE to będzie bardzo dobry program, nastąpiło całkowite przewartościowanie jego oceny i ustawienie się przeciwko programowi.

Dlaczego PiS zmienił stanowisko w sprawie SAFE?

PiS będzie robiło wszystko przeciwko rządzącym. To PiS chciało realizować program SAFE. Nie widzę jakiegokolwiek powodu, żeby wciąż nie skorzystać z tych pieniędzy. Powinniśmy to zrobić jak najszybciej i jak najsprawniej.