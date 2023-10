Hiszpańska oliwa z oliwek jak złoto. Rośnie liczba kradzieży u producentów

Oliwa z oliwek stała się prawdziwym złotem w płynie. Dotychczas tak ją porównywano ze względu na smak, jaki zapewnia podniebieniu, teraz doszedł nowy czynnik — ekonomiczny — podkreślił dziennik „La Vanguardia”.

Fale upałów podczas kwitnienia drzew oliwnych a następnie dotkliwa susza doprowadziły do dużego zmniejszenia zbiorów owoców do wytłaczania. Podobną sytuację przewidują specjaliści w przyszłym roku. Litrowe butelki oliwy zdrożały z 5 euro do 8,16-9,42 euro, a w niektórych przypadkach nawet do ponad 14 euro. Organizacja konsumentów OCU podała, że od lipca podwyżki cen oliwy przekroczyły 30 proc., jeden litr kosztuje co najmniej 10 euro. Oliwa z pierwszego tłoczenia na zimno (virgen extra) znana pod skrótem AOVE zdrożała w pierwszej połowie lipca o 15,4 proc.

Sieci supermarketów zaczęły chronić butelki z oliwą zakładając na szyjki opaski bezpieczeństwa stosowane dotąd wobec droższych alkoholi, trzymają je w zabezpieczonych skrzynkach, w skrajnych przypadkach może dochodzić do używania łańcuchów zamykanych na kłódki. Handel zna to z doświadczenia: gdy dany towar drożeje o 20 proc., to próby jego kradzieży w sklepie rosną pięciokrotnie.

W przypadku hiszpańskiej oliwy pojawiły się jednak kradzieże na dużą skalę. W ciągu niecałego miesiąca doszło do dwóch największych. W końcu sierpnia z tłoczni rodzinnej firmy Marin Serrano El Lagar w miejscowości Carcabuey zamieszkałej przez 2 tys. ludzi skradziono 50-60 tys. litrów oliwy extra virgen o wartości do 600 tys. euro. Złodzieje włamali się do tłoczni o świcie, podłączyli samochody cysterny do zbiorników i po napełnieniu pojazdów uciekli z ładunkiem. Właściciel tłoczni Martin Perra wyjaśnił dziennikarzom, że kradzież była przygotowana „jak w filmie. Złodzieje pomyśleli o wszystkim, działali sprawnie, szkody były minimalne, potrafili podłączyć się do zbiorników, wcześniej wyłączyli alarmy, zgasili światło, kradli oliwę z różnych zbiorników, po kradzieży odłożyli węże na miejsce”.