Podczas gdy całkowity chiński eksport koncentratu pomidorowego (wolumenowo) spadł o 9 proc. rok do roku w trzecim kwartale 2025 r., sprzedaż do krajów Europy Zachodniej zmniejszyła się o 67 proc., a zakupy włoskie – o 76 proc., podał „Tomato News”.

„Włoski” koncentrat pomidorowy z Chin

Włoskie stowarzyszenie rolników Coldiretti prowadziło głośną kampanię, broniąc narodowego „czerwonego skarbu” przed napływem chińskiego koncentratu, który kosztował mniej niż połowa ceny produktu wytwarzanego przez włoskich rolników – informuje „Financial Times”.

„To ważne zwycięstwo” – powiedział „FT” Francesco Mutti, prezes firmy Mutti, producenta włoskich przetworów pomidorowych, takich jak passata, pulpa i koncentrat, a także jeden z najgłośniejszych krytyków importu chińskich pomidorów do Włoch.

Skandal wybuchł, gdy okazało się, że niektóre firmy we Włoszech mieszały chiński koncentrat z wyrobami sprzedawanymi jako włoskie. Importerzy przestali kupować chiński produkt, co doprowadziło do załamania rynku.