Japoński gigant odzieżowy po raz pierwszy zabrał głos ws. Ujgurów. Rozgniewa Chiny?

Kolejne marki rezygnują z bawełny z prowincji Sinciang. Chiny są wściekłe

Doniesienia na temat drastycznego łamania praw człowieka w prowincji Sinciang wstrząsnęły rynkiem mody w 2019 roku, kiedy dzienniki „New York Times” i „Washington Post” pisały o „obozach reedukacyjnych”, w których przetrzymywani są Ujgurzy (muzułmańska mniejszość pochodzenia tureckiego), torturach i przymusowej pracy w przemyśle bawełnianym. Wielokrotnie w tej sprawie apelowały również Amnesty International i Human Rights Watch.

To spowodowało rosnącą presję na europejskich i amerykańskich producentów. Do światowych marek, które oficjalnie zadeklarowały, że nie korzystają z bawełny z tego regionu, należą między innymi H&M, Nike, Burberry, Esprit czy Adidas. Firmy te ściągnęły na siebie gniew chińskich władz i konsumentów, przez co w ostatnim czasie nie radzą sobie najlepiej na tamtejszym rynku. Teraz do „czarnej listy” w Państwie Środka dołączyć może także Uniqlo.