Popularna japońska marka odzieżowa kontynuuje podbój Europy, stając do konkurencji z takimi dużymi graczami, jak szwedzki H&M czy hiszpański Inditex, właściciel Zary. Do polskiego rynku sieciówka podeszła jednak ostrożnie. We wrześniu 2022 roku Uniqlo otworzyło w Warszawie placówkę w formacie pop-up. Tymczasowy sklep prowadzony w ramach eksperymentu do dziś znajduje się w pasażu handlowym Wars Sawa Junior przy ulicy Marszałkowskiej.

Reklama

Czytaj więcej Przemysł spożywczy Milka i Oreo znikają ze sklepowych półek. „Niedopuszczalne podwyżki cen” Sieci handlowe coraz częściej nie zgadzają się na wysokie podwyżki cen proponowane przez producentów. Wolą wycofać nawet znane marki ze swoich półek, jak to teraz ma miejsce z produktami koncernu Mondelez pod markami Oreo, Alpen Gold czy Milka.

Japońska marka odzieżowa Uniqlo otwiera sklep w Warszawie

Gigant z Tokio musi być zadowolony zainteresowaniem polskich klientów, bo właśnie ogłosił, że uruchomi nad Wisłą swój pierwszy stały sklep. Będzie on zlokalizowany w stołecznej galerii handlowej Westfield Arkadia. Placówka ma obejmować powierzchnię 1300 metrów kwadratowych i oferować odzież damską, męską oraz dziecięcą. Jak podała firma w komunikacie, otwarcie sklepu zaplanowano na jesień bieżącego roku.

– Kolejny krok Uniqlo w Polsce łączy się z naszą ogromną ekscytacją, a także możliwością zaoferowania naszych uniwersalnych, codziennych niezbędników jeszcze większej ilości osób w Warszawie i nie tylko – podkreślił prezes Uniqlo Europe Taku Morikawa, cytowany w komunikacie.