Dariusz Korneluk: prokuratorem krajowym jestem ja i neosędziowie tego nie zmienią

Prok. Barski ma wysoko umocowanego sojusznika. To prezydent Andrzej Duda, który przyjął go w swoim pałacu jako prokuratora krajowego. Według prezydenta to pan jest pseudoprokuratorem krajowym, powołanym na stanowisko całkowicie niezgodnie z prawem. Co pan to?

Absolutnie nie czuję się pseudoprokuratorem. Stanąłem do transparentnego konkursu, a potem powołał mnie premier. W przeciwieństwie do pana Barskiego w ostatnich ośmiu latach prowadziłem kilka tysięcy spraw. Poza tym oceny prawne dokonywane przez prezydenta zupełnie mnie nie przekonują. Stan wiedzy prawniczej prezydenta Andrzeja Dudy był wielokrotnie analizowany przez prawdziwe autorytety jak prezes SN, prezes TK czy wybitni naukowcy. Są oni zgodni: ten stan wiedzy, delikatnie mówiąc, nie jest właściwy, skoro doprowadził do łamania konstytucji.

Po spotkaniu z Barskim prezydent mówił, że ich rozmowy dotyczyły m.in. tego, jakie działania podjąć, żeby Barski wrócił na stanowisko w PK. Czy czuje się pan zagrożony?

Nie wiem co prezydent miał na myśli. Przypomnę jednak, że Prokuratura Krajowa ma swoją siedzibę przy ul. Postępu 3 i tutaj realizujemy kluczowe zadania. Być może prokurator Barski będzie urzędował gdzie indziej, pod innym adresem. Nie będzie miało to jednak nic wspólnego z pracą Prokuratury Krajowej.

Marcin Romanowski stracił immunitet członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Otwiera to prokuraturze drogę do skutecznego działania. Jakie czynności będziecie podejmować wobec Romanowskiego i kiedy?