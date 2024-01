Ministerstwo Sprawiedliwości wskazało także, że prokurator, który znajduje się w stanie spoczynku nie wykonuje obowiązków służbowych, tak jak robią to ci w stanie czynnym. Mimo tego otrzymują uposażenie, co do zasady nie mniejsze niż 75% uposażenia w stanie czynnym. Prokuratorzy w stanie spoczynku nie mogą być prokuratorami w PK, a tym samym być Prokuratorem Krajowym.

Zgodnie z informacją Ministerstwa, Dariusz Barski przeszedł w stan spoczynku w 2010 roku, kiedy to doszło do likwidacji Prokuratury Krajowej. Nowe powołanie na stanowiska Prokuratora Krajowego otrzymał od Zbigniewa Ziobry w marcu 2022 roku.

Kim jest p.o. Prokuratora Krajowego Jacek Bilewicz

Krótko po informacji o Barskim Ministerstwo Sprawiedliwości podało, że premier Donald Tusk powierzył obowiązki pierwszego zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego prokuratorowi Prokuratury Krajowej Jackowi Bilewiczowi.

To prokurator mający ponad 25 lat doświadczenia. Bilewicz urodził się 10 sierpnia 1970 roku, w Tomaszowie Lubelskim. Studia prawnicze ukończył w 1994 roku na UMCS w Rzeszowie, dwa lata później zdał egzamin prokuratorski. Pod koniec lat 90. został asesorem Prokuratury Rejonowej w Opolu. W 1998 roku został delegowany do Prokuratury Okręgowej w Opolu, gdzie zajmował się przestępczością zorganizowaną. W latach 2003-2006 był delegowany do Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Kolejnym miejscem pracy była Prokuratura Apelacyjna we Wrocławiu, skąd następnie znów trafił do Prokuratury Krajowej.

„Pracował na najwyższych szczeblach prokuratury, pokonując przez lata, z sukcesami, pełną ścieżkę awansu. Został doceniony także przez międzynarodowe organizacje, m.in. przez Europejską Sieć Sądową (EJN), która powierzyła mu funkcję Krajowego Korespondenta ESS. Przez lata związany z prokuratorskim stowarzyszeniem „Lex Super Omnia”, gdzie w ostatnim czasie pełnił też funkcję członka zarządu. W 2016 roku został zdegradowany przez Zbigniewa Ziobrę, ówczesnego Prokuratora Generalnego. Trafił wtedy o dwa szczeble niżej w strukturze prokuratury – do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie. Pełnił tam obowiązki do 12 stycznia 2024 roku, kiedy został powołany – na wniosek Dariusza Barskiego, ówczesnego Prokuratora Krajowego – na stanowisko prokuratora Prokuratury Krajowej. Tego dnia Premier Donald Tusk powierzył mu też obowiązki Prokuratora Krajowego.” - czytamy w komunikacie MS.