Duże IPO czeskiej spółki zbrojeniowej

Aktualizacja: 14.01.2026 12:58 Publikacja: 14.01.2026 11:31
Foto: Milan Jaros/Bloomberg
Czechoslovak Group (CSG) ogłosiła, że chce przeprowadzić ofertę publiczną na giełdzie w Amsterdamie już w „najbliższych tygodniach”. Firma zbrojeniowa, która jest kluczowym dostawcą dla armii Ukrainy, chce sprzedać nowe akcje warte 750 mln euro. Dodatkowo, część swoich akcji sprzedadzą dotychczasowi udziałowcy.
CSG otrzymało zobowiązania podstawowe od Artisan Partners, niektórych funduszy i rachunków zarządzanych przez BlackRock oraz Al-Rayyan Holding (spółka zależna należąca w całości do Qatar Investment Authority) na łączną kwotę 900 mln euro. Ich realizacja zależy od powodzenia oferty publicznej akcji.
Niektórzy inwestorzy sygnalizowali we wstępnych spotkaniach z underwriterami gotowość zakupu akcji przy wycenie spółki na poziomie około 25–28 miliardów euro, choć miliarder Michal Strnad, właściciel firmy, dąży do wyceny CSG nawet na 30 miliardów euro – donosiła wcześniej agencja Bloomberga, powołując się na swoich informatorów.
CSG wyznaczyło na globalnych koordynatorów swojej oferty publicznej BNP Paribas, Jefferies GmbH, JPMorgan SE oraz UniCredit oraz na współprowadzących księgę popytu wraz z Česká spořitelna, a.s., Commerzbank Aktiengesellschaft, Deutsche Bank Aktiengesellschaft oraz Morgan Stanley Europe SE.
„CSG z powodzeniem rozwijało się dzięki wzrostowi organicznemu oraz strategicznym akwizycjom, stając się jedną z wiodących globalnych grup zbrojeniowych, dostarczającą zdywersyfikowaną gamę produktów kluczowym, długoterminowym klientom w Europie, Stanach Zjednoczonych oraz innych regionach, w tym Azji i Pacyfiku. Grupa stoi przed szansą skorzystania z przyspieszającego trendu wzrostu globalnych wydatków na obronność oraz swojej specjalistycznej wiedzy w wielu obszarach, w tym pojazdach lądowych, systemach uzbrojenia, elektronice obronnej oraz zaawansowanych systemach dla bezzałogowców (UAV) i pocisków dalekiego zasięgu – co jest ściśle zgodne z priorytetami strategicznymi jej klientów. Wierzymy, że IPO CSG podniesie profil Grupy w międzynarodowej społeczności inwestycyjnej, zapewniając dodatkową elastyczność finansową i zróżnicowanie źródeł finansowania na potrzeby dalszego wzrostu” – napisał Michal Strnad, prezes CSG.
Spółka podała też w swoim komunikacie, że w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2025 r. odnotowała 4,5 mld euro przychodu (o 82 proc. więcej niż w takim samym okresie zeszłego roku). CSG posiada obecnie 39 zakładów produkcyjnych. Większość z nich jest położona na terenie Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, ale spółka posiada też zakłady w Indiach. Zatrudnia około 14 tys. pracowników, a jej produkty są eksportowane do około 70 krajów.
