Duże IPO czeskiej spółki zbrojeniowej

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są plany Czechoslovak Group dotyczące oferty publicznej na giełdzie?

Dlaczego oferta publiczna Czechoslovak Group przyciągnęła uwagę dużych inwestorów?

Jakie są oczekiwania dotyczące wyceny Czechoslovak Group?

Czechoslovak Group (CSG) ogłosiła, że chce przeprowadzić ofertę publiczną na giełdzie w Amsterdamie już w „najbliższych tygodniach”. Firma zbrojeniowa, która jest kluczowym dostawcą dla armii Ukrainy, chce sprzedać nowe akcje warte 750 mln euro. Dodatkowo, część swoich akcji sprzedadzą dotychczasowi udziałowcy.

CSG otrzymało zobowiązania podstawowe od Artisan Partners, niektórych funduszy i rachunków zarządzanych przez BlackRock oraz Al-Rayyan Holding (spółka zależna należąca w całości do Qatar Investment Authority) na łączną kwotę 900 mln euro. Ich realizacja zależy od powodzenia oferty publicznej akcji.

Niektórzy inwestorzy sygnalizowali we wstępnych spotkaniach z underwriterami gotowość zakupu akcji przy wycenie spółki na poziomie około 25–28 miliardów euro, choć miliarder Michal Strnad, właściciel firmy, dąży do wyceny CSG nawet na 30 miliardów euro – donosiła wcześniej agencja Bloomberga, powołując się na swoich informatorów.

CSG wyznaczyło na globalnych koordynatorów swojej oferty publicznej BNP Paribas, Jefferies GmbH, JPMorgan SE oraz UniCredit oraz na współprowadzących księgę popytu wraz z Česká spořitelna, a.s., Commerzbank Aktiengesellschaft, Deutsche Bank Aktiengesellschaft oraz Morgan Stanley Europe SE.