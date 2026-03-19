Eksplozje w Nowowołyńsku, mieście położonym 5 km od granicy z Polską

W wyniku zmasowanego ataku Rosji na obwód wołyński Ukrainy doszło do eksplozji m.in. w miejscowości Nowowołyńsk - zaledwie pięć kilometrów od granicy z Polską. „Uszkodzenia są bardzo poważne” - przekazał mer miasta. Tej nocy Rosjanie zaatakowali także Lwów i Odessę.

Publikacja: 19.03.2026 12:22

Zdjęcia udostępnione przez szefa władz wojskowych obwodu odeskiego Serhija Łysaka

Zdjęcia udostępnione przez szefa władz wojskowych obwodu odeskiego Serhija Łysaka

Foto: t.me/s/odesaMVA

Bartosz Lewicki

Mer Nowowołyńska Borys Karpus poinformował w mediach społecznościowych o ataku na obiekt energetyczny w pobliżu miasta. W obiekcie wciąż trwa pożar. Na miejscu uderzenia pracują odpowiednie służby” – zapewnił.

Rosyjski atak na Nowowołyńsk spowodował przerwy w dostawach prądu i wody.

Roman Romaniuk z Wołyńskiej Administracji Obwodowej również napisał o „ataku dokonanym przez bezzałogowe statki powietrzne Shahed”.

Nocne ataki także na Lwów i Odessę

Również w nocy ze 18 na 19 marca doszło do rosyjskiego ataku na Lwów. „Wrogi dron zaatakował Główny Urząd Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w obwodzie lwowskim. Doszło do zniszczeń” – poinformował szef lwowskiej administracji wojskowej Maksym Kozicki. „Zniszczenia są znaczne, wybite są szyby. Na szczęście nikt nie został zabity ani ranny” – napisał w serwisie Telegram. Również w samym mieście spadły fragmenty drona. „Jeśli natkniesz się na takie znalezisko, pod żadnym pozorem nie zbliżaj się do niego – może eksplodować” – ostrzegł Kozycki.

W Odessie w wyniku nocnego ataku uszkodzone zostały budynki mieszkalne, ranne zostały trzy osoby. „W wyniku ataku trafiona została dzielnica mieszkalna miasta. Uszkodzone zostały dwa wieżowce, budynki mieszkalne w historycznym centrum oraz budynki prywatne” – napisał w mediach społecznościowych szef władz wojskowych obwodu odeskiego Serhij Łysak.

„Ranne zostały trzy osoby, z których dwie trafiły do szpitala” – napisał Łysak. Rano uzupełnił tę informację: uszkodzenia dotyczą 12 budynków mieszkalnych, w tym 22-piętrowego wieżowca. Został też zniszczony akademik uniwersytetu.

