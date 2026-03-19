Nieoficjalnie: Będą zmiany w rządzie. Mogą objąć trzy resorty

Przed wakacjami ma dojść do „małej rekonstrukcji rządu” - informuje RMF FM. Stacja podaje, których ministrów ma objąć.

Aktualizacja: 19.03.2026 10:25 Publikacja: 19.03.2026 10:07

Artur Bartkiewicz

Stanowiska miałyby stracić minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska (Polska 2050) oraz minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda (bezpartyjna). O posadę ma też walczyć Barbara Nowacka, minister edukacji narodowej. 

Cienkowska i Sobierańska-Grenda mogą stracić posady w niespełna rok po tym jak zajęły stanowiska szefowych swoich resortów w ramach rekonstrukcji rządu, do której doszło w lipcu po wyborach prezydenckich w 2025 roku. 

Rekonstrukcja ma na celu poprawę notowania resortów, które są szczególnie krytykowane, w związku ze zbliżającymi się wyborami – podaje RMF FM, powołując się na źródło w koalicji rządzącej. 

Utrata stanowiska przez Cienkowską ma oznaczać, że Polska 2050, której klub w Sejmie zmniejszył się o połowę, po wyjściu z partii kilkunastu posłów i utworzeniu przez nich klubu Centrum, będzie mieć w rządzie jeden resort – ten zajmowany przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, liderkę ugrupowania. Drugi z trzech resortów, które miała w rządzie partia kierowana do niedawna przez Szymona Hołownię, jest kierowany przez Paulinę Hennig-Kloskę, która wyszła z partii. 

Resort kultury miałby objąć polityk KO – być może dotychczasowy wiceminister Maciej Wróbel. 

