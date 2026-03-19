Nieoficjalnie: Będą zmiany w rządzie. Mogą objąć trzy resorty

Donald Tusk
Stanowiska miałyby stracić minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska (Polska 2050) oraz minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda (bezpartyjna). O posadę ma też walczyć Barbara Nowacka, minister edukacji narodowej.
Cienkowska i Sobierańska-Grenda mogą stracić posady w niespełna rok po tym jak zajęły stanowiska szefowych swoich resortów w ramach rekonstrukcji rządu, do której doszło w lipcu po wyborach prezydenckich w 2025 roku.
Rekonstrukcja ma na celu poprawę notowania resortów, które są szczególnie krytykowane, w związku ze zbliżającymi się wyborami – podaje RMF FM, powołując się na źródło w koalicji rządzącej.
Utrata stanowiska przez Cienkowską ma oznaczać, że Polska 2050, której klub w Sejmie zmniejszył się o połowę, po wyjściu z partii kilkunastu posłów i utworzeniu przez nich klubu Centrum, będzie mieć w rządzie jeden resort – ten zajmowany przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, liderkę ugrupowania. Drugi z trzech resortów, które miała w rządzie partia kierowana do niedawna przez Szymona Hołownię, jest kierowany przez Paulinę Hennig-Kloskę, która wyszła z partii.
Resort kultury miałby objąć polityk KO – być może dotychczasowy wiceminister Maciej Wróbel.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Ostatnio pojawiła się taka narracja, lansowana przez Pałac Prezydencki, jakoby Marszałek Sejmu blokował i zamraż...
W nowym sondażu preferencji partyjnych przygotowanym przez Ogólnopolską Grupę Badawczą lider się nie zmienia. OG...
Ana Burkovskiene, przedstawicielka polskiej mniejszości na Litwie, została nową wiceministrą spraw wewnętrznych...
