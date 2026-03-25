W odpowiedzi prezydent, wskazując dziennikarza palcem, odrzekł: – Pan redaktor się ogarnie i słucha, co mówi prezydent Polski. Mówię do pana, panie redaktorze, Władimir Putin to zbrodniarz. Rozumie pan redaktor? Do widzenia – powiedział.

Incydent ten został skomentowany m.in. przez premiera Donalda Tuska. „Proszę nie krzyczeć na dziennikarzy, panie @NawrockiKn. To nie oni wpakowali pana w to rosyjskie bagno” – napisał premier na platformie X.

„Obowiązkiem dziennikarza jest pytać”

Rada Polskich Mediów, organizacja skupiająca redaktorki i redaktorów naczelnych oraz zastępczynie i zastępców redaktorów naczelnych polskich mediów, w swoim komunikacie przypomina, że „podstawowym obowiązkiem dziennikarza jest zdobywanie informacji i przekazywanie ich opinii publicznej”.

„Jednym z instrumentów pracy dziennikarskiej jest udział w konferencjach prasowych i zadawanie pytań. To właśnie zrobił nasz kolega, reporter TVN24 Mateusz Półchłopek. Tak jak obowiązkiem dziennikarza jest pytać, tak obowiązkiem, a nie dobrą wolą polityka, jest na te pytania odpowiadać” – napisano w oświadczeniu Rady Polskich Mediów. „Agresja słowna, połajanki, czy kpiny z nazwiska dziennikarza stoją w sprzeczności z powagą urzędu Prezydenta RP i nie przynoszą chluby jego współpracownikom”.

Rada Polskich Mediów napisała w komunikacie, że „solidaryzuje się z Mateuszem Półchłopkiem i apeluje do Prezydenta RP oraz jego współpracowników o uszanowanie roli dziennikarzy w systemie demokratycznym”.

Jak napisano w informacji na stronie internetowej RPM, „zadaniem Rady jest budowanie solidarności zawodowej redakcji polskich mediów, wypracowywanie wspólnego stanowiska polskich redakcji w sprawach ważnych dla dziennikarstwa, tworzenie standardów zawodowych, wspieranie zmian legislacyjnych chroniących i wzmacniających wolność słowa oraz szeroko pojęte wspieranie demokracji, której wolne media są podstawą”.