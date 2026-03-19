Minister Domański jest gościem wydarzenia, które poprzedza wręczenie nagród „Parkietu”, czyli „Byków i Niedźwiedzi” – Forum Rynku Finansowego. To debaty i rozmowy z kluczowymi uczestnikami świata finansów i gospodarki, które trwają właśnie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Reklama Reklama

- Partnerstwo i dialog z rynkiem kapitałowym są dla nas kluczowe. Najlepsze rozwiązania dla rynku kapitałowego musimy wypracowywać wspólnie. Gdy napięcia geopolityczne rosną, znaczenie dialogu i wzajemne zaufanie są absolutnie kluczowe – powiedział minister Domański, otwierając sesję inauguracyjną Forum Rynku Finansowego, zatytułowaną „Państwo a rynek kapitałowy – partnerstwo czy napięcie?”.

- Polska w ten burzliwy okres wchodzi z mocnymi makroekonomicznymi fundamentami. Zachowujemy jednak czujność i jesteśmy gotowi na różne scenariusze. W takich momentach jak ten szczególnie dobrze widać, że odporność gospodarki buduje się wspólnym wysiłkiem – sektora prywatnego i sektora publicznego – dodał minister finansów i gospodarki.

- Działamy w wyjątkowych okolicznościach, ale też z kilku rzeczy możemy być wspólnie dumni. Po latach stagnacji nasz rynek kapitałowy wyraźnie się ożywia. Wartość obrotów w ubiegłym roku to 470 miliardów zł to przecież najwyższy wynik w historii. Myślę, że rynki doceniają przejrzystość i profesjonalne zarządzanie spółkami Skarbu Państwa. Nie jest przypadkiem, że w ubiegłym roku liderami wzrostów były podmioty kontrolowane przez Skarb Państwa – powiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

- Być może jeszcze ważniejsza zmiana zachodzi gdzie indziej. Polacy znów zaczynają ufać rynkowi, chcą oszczędzać i inwestować. Na koniec lutego liczba rachunków maklerskich przekroczyła 2,6 mln, rośnie również liczba uczestników PPK, do 4,3 mln. To w mojej ocenie wyraźny sygnał odbudowy zaufania wokół rynku kapitałowego i tego zaufania nie wolno nam zmarnować – mówił minister Domański podczas Forum Rynku Finansowego.