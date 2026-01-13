Czy Szymon Hołownia powróci, by uratować Polskę 2050?

Zgodnie z komunikatem Komisji Wyborczej o następnym terminie głosowania w II turze zdecyduje właśnie Rada Krajowa. Co zdecyduje? Wypytujemy o to polityków partii. – Nie wiem – przyznaje dość bezradnie jeden z naszych informatorów. Opcje są jasne: powtórzenie II tury wyborów w formie elektronicznej lub zmiana trybu głosowania na inny. Część naszych rozmówców spekuluje jednak, że cała historia może zostać wykorzystana przez Szymona Hołownię do... spektakularnego powrotu.

Hołownia w ubiegłym roku poinformował, że rezygnuje z ponownego kandydowania na szefa partii. Przed II turą głosowania wysłał do działaczy list, w którym stwierdził m.in., że kampania wewnętrzna wyniszczyła partię, zamiast ją zbudować. W trakcie posiedzenia Rady może więc dojść do kolejnego przesilenia, a być może i nawet rozłamu na lojalistów związanych z Hołownią i popieraną przez niego kandydatką, Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, a obozem Pauliny Hennig-Kloski i innych polityków ją wspierających, którzy rzucili założycielowi partii rękawicę. Niektórzy z polityków 2050 wskazują jednak, że Hołownia, gdyby tylko chciał, byłby w stanie pogodzić zwaśnione strony.

Kluczowe pytanie brzmi jednak: ile osób z 31-osobowego klubu parlamentarnego popiera Pełczyńską-Nałęcz, a ile Henning-Kloskę? Bo od tego zależą szanse rozłamu. Z rozmów „Rzeczpospolitej” wynika, że grupa tzw. lojalistów to mniej więcej 10-11 osób. Czyli za mało, by w razie ewentualnego rozłamu samodzielnie pozbawić rząd większości sejmowej, szczególnie że w Sejmie dwóch posłów PiS (Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski) trwale nie głosuje ze względu na ucieczkę na Węgry, a KO może liczyć na dwójkę posłów niezrzeszonych: Tomasza Zimocha i Izabelę Bodnar.

O dalszy rozwój sytuacji pytamy też polityków partii koalicyjnych. Czy Paulina Hennig-Kloska porozumie się z Donaldem Tuskiem, jeśli zostanie szefową Polski 2050? – Nie widzę żadnego problemu – przyznaje jeden z naszych informatorów z okolic rządu. Z Pełczyńską-Nałęcz jest zupełnie inaczej. Tusk – jak twierdzą nasi rozmówcy – szczerze jej nie znosi i nie widzi specjalnie przestrzeni, by z nią współpracować. Dlatego też premier zwleka np. z nominacją dla Pełczyńskiej-Nałęcz na wicepremiera.

Co tak właściwie się wydarzyło w poniedziałek? Od polityków Polski 2050 słyszymy, że system elektronicznego głosowania „przestał przyjmować ankiety” ok. godz. 21. Nie wszyscy więc mogli oddać głos. I to doprowadziło do unieważnienia całego głosowania. Jednak nie wszyscy z naszych rozmówców wierzą, że były to tylko przyczyny techniczne. – „Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i jej obóz się zorientowali, że przegrywają” – szepcze jeden ze zwolenników Pauliny Hennig-Kloski. Jednak w rozmowie z „Rzeczpospolitą” rozmówcy z obozu minister funduszy i polityki regionalnej nazywają te oskarżenia „absurdalnymi”.