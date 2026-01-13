Aktualizacja: 13.01.2026 11:53 Publikacja: 13.01.2026 11:47
Poniedziałek, późny wieczór. Politycy Polski 2050 – ok. 700 osób – do późna wybierali w elektronicznym głosowaniu przewodniczącego partii. Wybija godz. 22, oddawanie głosów dobiegło końca, ale wewnętrzna komisja wyborcza zwleka z podaniem wyników. Zupełnie inaczej niż w sobotę, po I turze wyborów, gdy podała je błyskawicznie. Narasta konsternacja wśród członków partii, pojawiają się trudne pytania na partyjnych grupach, głównie na komunikatorze Signal. W konsternację wpadają też dziennikarze, śledzący do późna te ważne dla przyszłości całej koalicji rządzącej wybory. Szczególnie że już wcześniej pojawiały się doniesienia, że system elektronicznego oddawania głosów nie działa prawidłowo, a linki prowadzące do głosowania mogły trafić do niepowołanych osób. Politycy Polski 2050 do końca zapewniają jednak, że system był wielokrotnie stosowany przy innych okazjach, zawsze działał sprawnie. W końcu, już po północy, do mediów trafia suchy komunikat: „głosowanie z przyczyn technicznych zostało unieważnione”, a Rada Krajowa „niezwłocznie” wyznaczy jego nowy termin.
Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, Rada Krajowa Polski 2050 ma zebrać się dopiero w najbliższy piątek, zgodnie z pierwotnym terminem. Tylko czy do tego czasu partia Szymona Hołowni w ogóle przetrwa? Szanse na to – zgodnie z naszymi rozmowami – maleją z każdą godziną. A blamaż z głosowaniem tylko pogłębił kryzys.
Zgodnie z komunikatem Komisji Wyborczej o następnym terminie głosowania w II turze zdecyduje właśnie Rada Krajowa. Co zdecyduje? Wypytujemy o to polityków partii. – Nie wiem – przyznaje dość bezradnie jeden z naszych informatorów. Opcje są jasne: powtórzenie II tury wyborów w formie elektronicznej lub zmiana trybu głosowania na inny. Część naszych rozmówców spekuluje jednak, że cała historia może zostać wykorzystana przez Szymona Hołownię do... spektakularnego powrotu.
Hołownia w ubiegłym roku poinformował, że rezygnuje z ponownego kandydowania na szefa partii. Przed II turą głosowania wysłał do działaczy list, w którym stwierdził m.in., że kampania wewnętrzna wyniszczyła partię, zamiast ją zbudować. W trakcie posiedzenia Rady może więc dojść do kolejnego przesilenia, a być może i nawet rozłamu na lojalistów związanych z Hołownią i popieraną przez niego kandydatką, Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, a obozem Pauliny Hennig-Kloski i innych polityków ją wspierających, którzy rzucili założycielowi partii rękawicę. Niektórzy z polityków 2050 wskazują jednak, że Hołownia, gdyby tylko chciał, byłby w stanie pogodzić zwaśnione strony.
Kluczowe pytanie brzmi jednak: ile osób z 31-osobowego klubu parlamentarnego popiera Pełczyńską-Nałęcz, a ile Henning-Kloskę? Bo od tego zależą szanse rozłamu. Z rozmów „Rzeczpospolitej” wynika, że grupa tzw. lojalistów to mniej więcej 10-11 osób. Czyli za mało, by w razie ewentualnego rozłamu samodzielnie pozbawić rząd większości sejmowej, szczególnie że w Sejmie dwóch posłów PiS (Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski) trwale nie głosuje ze względu na ucieczkę na Węgry, a KO może liczyć na dwójkę posłów niezrzeszonych: Tomasza Zimocha i Izabelę Bodnar.
O dalszy rozwój sytuacji pytamy też polityków partii koalicyjnych. Czy Paulina Hennig-Kloska porozumie się z Donaldem Tuskiem, jeśli zostanie szefową Polski 2050? – Nie widzę żadnego problemu – przyznaje jeden z naszych informatorów z okolic rządu. Z Pełczyńską-Nałęcz jest zupełnie inaczej. Tusk – jak twierdzą nasi rozmówcy – szczerze jej nie znosi i nie widzi specjalnie przestrzeni, by z nią współpracować. Dlatego też premier zwleka np. z nominacją dla Pełczyńskiej-Nałęcz na wicepremiera.
Co tak właściwie się wydarzyło w poniedziałek? Od polityków Polski 2050 słyszymy, że system elektronicznego głosowania „przestał przyjmować ankiety” ok. godz. 21. Nie wszyscy więc mogli oddać głos. I to doprowadziło do unieważnienia całego głosowania. Jednak nie wszyscy z naszych rozmówców wierzą, że były to tylko przyczyny techniczne. – „Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i jej obóz się zorientowali, że przegrywają” – szepcze jeden ze zwolenników Pauliny Hennig-Kloski. Jednak w rozmowie z „Rzeczpospolitą” rozmówcy z obozu minister funduszy i polityki regionalnej nazywają te oskarżenia „absurdalnymi”.
Faktem jest, że już wynik sobotniego głosowania był pewnym zaskoczeniem. Zdecydowaną faworytką była Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. I wygrała – z wynikiem 377 głosów. Na drugim miejscu znalazła się jednak minister klimatu i środowiska, chociaż nasi rozmówcy z partii spodziewali tam raczej np. Joanny Muchy albo Ryszarda Petru. W weekend, przez następne kilkanaście godzin atmosfera w partii gęstniała, a podział na dwa obozy – skupione wokół Pełczyńskiej-Nałęcz i Hennig-Kloski – zaczął się coraz wyraźniej klarować. Pojawiły się oskarżenia o zdradę, nieuczciwą kampanię, do mediów zaczęły wypływać przecieki z zamkniętych spotkań. A wreszcie – każda ze stron już wprost oskarżyła drugą o przygotowywanie rozłamu i sprzymierzanie się z innymi partiami. Tzw. lojaliści zarzucili obozowi Hennig-Kloski dogadanie się z Donaldem Tuskiem i Koalicją Obywatelską. A druga strona zaczęła rozsiewać plotki, że Pełczyńska-Nałęcz chce na najbliższe wybory parlamentarne zawrzeć sojusz z... partią Razem Adriana Zandberga.
