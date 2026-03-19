Wyrok dotyczy prostego, wydawałoby się, pytania o to, czy 26 sierpnia 2024 r. odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz czy uczestniczyli w nim wskazani sędziowie. TK powiadomił wnioskodawczynię o konieczności wydłużenia 14-dniowego terminu na odpowiedź z uwagi na dużą liczbę wniosków o dostęp do informacji publicznej. Kobieta wniosła do sądu skargę na bezczynność. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił ją, uznając, że duża liczba wniosków, choć jest powodem ogólnym, to jednak mieści się w ramach racjonalnych przesłanek wyjaśniających przyczyny opóźnienia.

Prezes odpowiada za pracę Trybunału Konstytucyjnego

Do innych wniosków doszedł natomiast Naczelny Sąd Administracyjny, rozpoznający skargę kasacyjną na orzeczenie I instancji. Podkreślił on, że rolą prezesa TK jest takie zorganizowanie pracy, by wnioski o udostępnienie informacji publicznej były rozpoznawane bez zbędnej zwłoki.

„Skoro, jak podnosi organ, w krótkim czasie wpłynęło do niego tyle wniosków o udostępnienie informacji publicznej, że jedna osoba, która została oddelegowana do tych czynności, nie była w stanie udzielić na nie odpowiedzi w terminie, to powinien był przydzielić do tego zadania (nawet czasowo) dodatkowe osoby lub zająć się nimi osobiście, gdyż są to jego zadania jako piastuna organu. Odpowiedzialność za wykonywanie zadań, terminowość ich wykonywania, sposób wewnętrznej organizacji pracy spoczywa na organie” – uzasadnił wyrok NSA, dodając wprost, że organem tym jest prezes TK. W czasie rozpoznawania wniosku funkcję tę pełniła Julia Przyłębska.