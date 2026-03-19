– Część reżimu jest równie fanatyczna, jak irańscy ajatollahowie. Żywy jest tu kult zmarłego Fidela Castro. Kubańska wersja męczeństwa. Trudno jest znaleźć kogoś takiego, jak Delcy Rodríguez (wiceprezydent Wenezueli, która poszła na współpracę z Trumpem). Ludzie aparatu podejrzliwie podchodzą do wszelkich kontaktów z Amerykanami. Obawiają się, że to jest pułapka szykowana przez służby bezpieczeństwa. Skazanie pod koniec zeszłego roku byłego wicepremiera i ministra gospodarki Alejandro Gil Fernandeza na dożywocie pod zarzutem szpiegostwa i zdrady jest uważane za sygnał tego, co może się zdarzyć każdemu, kto zdecyduje się współpracować z USA – mówi Yunio Garcia Aguilera. Jego zdaniem nie przez przypadek negocjacje z Waszyngtonem w sprawie warunków ewentualnego zniesienia blokady dostaw ropy prowadzi wnuk brata Fidela Castro, Guillermo Castro. Nawet Miguel Díaz-Canel okazał się najwidoczniej w tym kontekście zbyt mało pewny.

Reżim wyklucza zmianę systemu politycznego

W poniedziałek władze w Hawanie ogłosiły poważne reformy. Dają one możliwość inwestowania na wyspie kubańskim imigrantom. Mogliby angażować się w bankowość, turystykę, rolnictwo. Pozwolono by im także na zakładanie tu firm. Dostęp do systemu finansowego mieliby też sami Kubańczycy. Potencjalnie to jest rewolucja. Od kiedy w 1959 r. Fidel Castro ustanowił reżim komunistyczny, nigdy czegoś podobnego nie widziano.

Jednak Rubio uznał to za niewystarczające. Jego zdaniem gospodarka Kuby całkowicie padła. Wymaga więc zmian radykalnych. A te proponowane zdaniem sekretarza stanu nimi nie są.

Kubański reżim wielokrotnie pozornie stawiał na kompromis z Ameryką, byle zerwać obowiązujące od 1962 embargo na handel z wyspą. Tak było choćby za czasów Baracka Obamy, który nawet przyjechał z wizytą do Hawany w marcu 2016 r. A także później, już za czasów Joe Bidena. W obu przypadkach do żadnych reform ostatecznie jednak nie doszło. Także i tym razem, aby zapowiedzi przełożyły się na realne zmiany, potrzebne byłyby gwarancje, że pieniądze, które zostaną przez diasporę kubańską zainwestowane, nie zostaną ostatecznie przejęte przez reżim. Ale to wymagałoby zmiany całego systemu politycznego, co Miguel Díaz-Canel jednoznacznie wykluczył.