Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Jędrzej Bielecki: Iran obnażył Trumpa. Dymisja Kenta pokazuje skalę błędu Białego Domu

Składając dymisję szef amerykańskiego kontrwywiadu powiedział głośno to, co już bardzo wielu myśli po cichu: prezydent USA właśnie popełnił największy błąd swojego życia.

Publikacja: 17.03.2026 18:56

Foto: REUTERS/Jonathan Ernst

Jędrzej Bielecki

Joe Kent już osiągnął to, co zamierzał. Złożenie przez niego urzędu wywołało szok w Waszyngtonie. Zainicjowało otwartą debatę nie o tym, czy atak na Iran miał sens, ale kogo obwiniać za to, że sensu tego nie miał. Były już dyrektor uważa, że to wynik presji premiera Izraela Benjamina Netanjahu, który miał skłamać twierdząc, iż ze strony Iranu nadchodziło bezpośrednie zagrożenie ze strony reżimu w Teheranie. 

To niejedyne wytłumaczenie decyzji Donalda Trumpa o inwazji. W amerykańskiej stolicy można też usłyszeć, że podniecony rzekomym sukcesem porwania wenezuelskiego dyktatora Nicolasa Maduro prezydent chciał pójść za ciosem. Inni wskazują na wpływ sekretarz stanu Marco Rubio, który od dawna był zwolennikiem interwencji w krajach wrogich USA, gdy są one słabe. Zaczynając od Kuby. 

Czytaj więcej

Czy to Iran zdecyduje o tym, kiedy zakończy się wojna?
Konflikty zbrojne
Jak Donald Trump traci kontrolę nad wojną z Iranem

W obozie MAGA już od pewnego czasu podnosiły się głosy krytyczne w sprawie irańskiej. Można je było usłyszeć z ust tak wpływowych postaci jak Steve Bannon czy Tucker Carlson. Jednak cokolwiek by teraz mówił Trump, Kent był człowiekiem ze ścisłego kręgu władzy, z dostępem do największych tajemnic Ameryki. W systemie stworzonym przez obecną administrację zwykle tylko potakiwacze mogą zrobić taką karierę. Przykładem sam wiceprezydent JD Vance, który, choć zawsze był przeciwnikiem wojen zamorskich, woli od trzech tygodni wycofać się, niż stanąć okoniem wobec Trumpa. Także w tym sensie inicjatywa Joe Kenta jest więc wyjątkowa. 

Chiny i Rosja chcą, aby ta wojna trwała jak najdłużej

Ale ta dymisja wywołuje też tak duże wrażenie za oceanem, bo nie za bardzo wiadomo, jak Ameryka ma wyjść z kotła, w który ją wpakował Trump. Likwidacja irańskich przywódców miała doprowadzić do buntu ludności i upadku reżimu. Efektem bombardowań miało z kolei być pozbawienie sił zbrojnych Iranu możliwości odpowiedzi. Ani jedno, ani drugie się nie spełniło. Przeciwnie, okazało się, że zamykając Cieśninę Ormuz i niszcząc podstawy zamożności monarchii Zatoki Perskiej, Teheran szykuje światowy kryzys gospodarczy i klęskę republikanów w listopadowych wyborach do Kongresu. A dalej być może i porażkę ruchu MAGA w walce o Biały Dom w 2028 r. 

Reklama
Reklama

Bo też dziś to Iran decyduje, kiedy ponownie otworzy dla tankowców Cieśninę Ormuz, a więc też kiedy i na jakich warunkach zakończy się ta wojna. Ameryka musiałaby zdecydować się na inwazję lądową, aby wymusić na irańskim reżimie takie ustępstwa. A na to nawet Trump się nie zdecyduje. 

Czytaj więcej

W lutym Rosjanie wydawali się w desperackiej sytuacji. Teraz Władimir Putin może bardziej optymistyc
Komentarze
Jędrzej Bielecki: Rosja jest jedynym zwycięzcą wojny irańskiej

Na trwaniu tej wojny zależy też Chinom i Rosji. Tak długo, jak Ameryka jest nią zajęta, tak długo kraje te mogą z większą swobodą wdrażać własne plany odpowiednio w Azji Południowo-Wschodniej i Ukrainie. Z dyplomatycznymi unikami skończyli też Europejczycy. W wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” szef MSZ Radosław Sikorski starał się jeszcze w białych rękawiczkach sygnalizować, że Polska do tej wojny się nie przyłączy. Ale już premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer powiedział prosto z mostu to, co myśli o tym konflikcie. 

Wietnam, Irak, Afganistan: żadnej z tych źle pomyślanych wojen nie kończył prezydent USA, który ją zaczynał. Podobnie będzie zapewne i tym razem. Trump nie uwolni się od skutków pułapki, w jaką wpakował swój kraj. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Karol Nawrocki
Komentarze
Jacek Czaputowicz: Kompromis wokół SAFE ciągle możliwy. Czy Karol Nawrocki załatwi w Niemczech to, co obiecuje?
Jak zostać franczyzobiorcą McDonald’s?
Materiał Promocyjny
Jak zostać franczyzobiorcą McDonald’s?
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Materiał Promocyjny
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Donald Trump
Komentarze
Michał Szułdrzyński: Konflikt z Iranem wymyka się spod kontroli, więc Donald Trump szantażuje NATO
Bogusław Chrabota: Weto wobec SAFE to przedsionek polexitu
Komentarze
Bogusław Chrabota: Weto wobec SAFE to przedsionek polexitu
Leonardo DiCaprio, odtwórca głównej roli w filmie „Jedna bitwa po drugiej”
Komentarze
Jacek Cieślak: Na gali Oscarów powrócił duch Ku Klux Klanu
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama