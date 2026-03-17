Joe Kent napisał w mediach społecznościowych, że Iran „nie stanowił bezpośredniego zagrożenia dla naszego kraju i jest oczywiste, że rozpoczęliśmy tę wojnę pod wpływem nacisków ze strony Izraela i jego potężnego amerykańskiego lobby”.

Kent załączył też list otwarty, jaki skierował do prezydenta USA Donalda Trumpa. „Popieram wartości i politykę zagraniczną, które promowałeś w kampaniach w latach 2016, 2020 i 2024, a które wprowadziłeś w życie w swojej pierwszej kadencji. Do czerwca 2025 r. rozumiałeś, że wojny na Bliskim Wschodzie były pułapką, która pozbawiała Amerykę cennego życia naszych patriotów i uszczuplała bogactwo i dobrobyt naszego narodu. Podczas swojej pierwszej kadencji wiedziałeś lepiej niż jakikolwiek współczesny prezydent, jak zdecydowanie użyć siły militarnej, nie wciągając nas w niekończące się wojny. Udowodniłeś to, zabijając Kasama Solejmaniego i pokonując ISIS”– brzmi fragment listu.

Solejmani to dowódca jednostki specjalnej w strukturach Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, zabity 3 stycznia 2020 r. w amerykańskim ataku powietrznym w Bagdadzie.