Kaja Kallas i Donald Trump
– Oczywiście jesteśmy sojusznikami Ameryki, ale ostatnio tak naprawdę nie rozumiemy jej posunięć – powiedziała była premier Estonii.
– Sądzę, że jest dość jasne po tym roku (Donald Trump rozpoczął drugą kadencję w Białym Domu 20 stycznia 2025 roku – red.), że słowem, które musimy brać pod uwagę jest nieprzewidywalność. Więc obecnie jesteśmy spokojniejsi, ponieważ spodziewamy się, że nieprzewidywalne rzeczy będą zdarzać się cały czas i przyjmujemy je takimi, jakie są, kładziemy trochę lodu na swoje głowy, zachowujemy spokój i pozostajemy skupieni – dodała Kallas.
Czytaj więcej
W kontekście Cieśniny Ormuz, która została zablokowana przez Iran w ramach kroków odwetowych po rozpoczętym 28 lutego ataku USA i Izraela na Iran, Kallas mówiła, że ponownego udrożnienia Cieśniny można dokonać środkami dyplomatycznymi. Wcześniej Donald Trump wezwał sojuszników – m.in. należącą do Unii Europejskiej Francję, aby ta wysłała okręty na Bliski Wschód, by zapewnić bezpieczeństwo statkom cywilnym w Cieśninie Ormuz.
Cieśnina Ormuz
– Nikt nie jest gotów narażać swoich obywateli w Cieśninie Ormuz. Są dyplomatyczne sposoby na to, by pozostała otwarta, tak abyśmy nie mieli kryzysu żywnościowego, kryzysu nawozowego, kryzysu energetycznego – wyliczała szefowa dyplomacji UE.
Trump nie krył niezadowolenia, że sojusznicy Stanów Zjednoczonych nie spieszą się z pomocą Waszyngtonowi. 16 marca wieczorem mówił, że są państwa gotowe do pomocy, ale dodawał, że sojusznicy, którym USA wiele razy w przeszłości pomagały, się z tym nie spieszą. We wcześniejszym wywiadzie dla „Financial Times” prezydent USA ostrzegał, iż NATO czeka „bardzo zła przyszłość”, jeśli jego członkowie nie pomogą Stanom Zjednoczonym odblokować wód Cieśniny Ormuz.
– Mamy coś, co nazywa się NATO. (...) Nie musieliśmy im pomagać z Ukrainą. Ukraina jest tysiące mil od nas. Ale im pomogliśmy. Teraz zobaczymy, czy oni pomogą nam. Ponieważ od dawna mówię, że my będziemy tam (w NATO) dla nich (sojuszników), ale oni nie będą tam dla nas – mówił Trump w rozmowie z brytyjskim dziennikiem.
Kallas zapewniła też, że w UE nie ma woli, by zawierać porozumienia z Rosją dotyczące surowców energetycznych (objętych unijnymi sankcjami). Jak dodała, nikt nie wyraża takiej woli również w dyskusjach toczących się za zamkniętymi drzwiami.
Czytaj więcej
– Byłam za tymi zamkniętymi drzwiami i nie widzę apetytu na to. A kiedy mówimy o Rosji, oczywiście, najważniejszą rzeczą jest najpierw porozumieć się co do tego, o czym chcemy z nimi rozmawiać – powiedziała szefowa dyplomacji UE. – Ponieważ jeśli wrócimy do „biznesu jak zwykle” będziemy mieli więcej (...) wojen. Widzieliśmy to już wcześniej. Więc musimy być bardzo czujni i nie dawać Rosji tego, co chce, ponieważ jej apetyt tylko wzrośnie – dodała.
Słowa Kallas można potraktować jako zawoalowaną krytykę decyzji USA, które – w związku z blokadą Cieśniny Ormuz – na miesiąc zawiesiły sankcje wobec rosyjskiej ropy w odniesieniu do ropy, która 13 marca znajdowała się na pokładach tankowców. Ropę tę można kupować bez narażania się na sankcje USA do 11 kwietnia. Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy ostrzegał, że Moskwa zarobi na tym 10 miliardów dolarów. Tymczasem w przeszłości Trump ostro krytykował europejskich sojuszników z NATO za to, że niektórzy z nich kupują rosyjską ropę, czym przyczyniają się do finansowania wojny Rosji z Ukrainą.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas