– Nikt nie jest gotów narażać swoich obywateli w Cieśninie Ormuz. Są dyplomatyczne sposoby na to, by pozostała otwarta, tak abyśmy nie mieli kryzysu żywnościowego, kryzysu nawozowego, kryzysu energetycznego – wyliczała szefowa dyplomacji UE.

Trump nie krył niezadowolenia, że sojusznicy Stanów Zjednoczonych nie spieszą się z pomocą Waszyngtonowi. 16 marca wieczorem mówił, że są państwa gotowe do pomocy, ale dodawał, że sojusznicy, którym USA wiele razy w przeszłości pomagały, się z tym nie spieszą. We wcześniejszym wywiadzie dla „Financial Times” prezydent USA ostrzegał, iż NATO czeka „bardzo zła przyszłość”, jeśli jego członkowie nie pomogą Stanom Zjednoczonym odblokować wód Cieśniny Ormuz.

– Mamy coś, co nazywa się NATO. (...) Nie musieliśmy im pomagać z Ukrainą. Ukraina jest tysiące mil od nas. Ale im pomogliśmy. Teraz zobaczymy, czy oni pomogą nam. Ponieważ od dawna mówię, że my będziemy tam (w NATO) dla nich (sojuszników), ale oni nie będą tam dla nas – mówił Trump w rozmowie z brytyjskim dziennikiem.

Kaja Kallas o Rosji: Jeśli damy jej tego, co chce, będzie więcej wojen

Kallas zapewniła też, że w UE nie ma woli, by zawierać porozumienia z Rosją dotyczące surowców energetycznych (objętych unijnymi sankcjami). Jak dodała, nikt nie wyraża takiej woli również w dyskusjach toczących się za zamkniętymi drzwiami.

– Byłam za tymi zamkniętymi drzwiami i nie widzę apetytu na to. A kiedy mówimy o Rosji, oczywiście, najważniejszą rzeczą jest najpierw porozumieć się co do tego, o czym chcemy z nimi rozmawiać – powiedziała szefowa dyplomacji UE. – Ponieważ jeśli wrócimy do „biznesu jak zwykle” będziemy mieli więcej (...) wojen. Widzieliśmy to już wcześniej. Więc musimy być bardzo czujni i nie dawać Rosji tego, co chce, ponieważ jej apetyt tylko wzrośnie – dodała.