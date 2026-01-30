Prezes GUS: Nie manipulujemy danymi. PKB rośnie. Inflacja spada. Liczba Polaków też

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są aktualne prognozy dotyczące liczby ludności w Polsce i co wpływa na te zmiany?

Jakie są główne czynniki przyczyniające się do zmniejszenia liczby Polaków od 2012 roku?

Jak migracja i liczba cudzoziemców w Polsce wpływają na demografię i gospodarkę kraju?

Jak Polska plasuje się pod względem wzrostu PKB w Unii Europejskiej na tle innych krajów?

Jak przedstawia się wiarygodność danych statystycznych publikowanych przez GUS?

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego przygotował na piątkowe spotkanie z dziennikarzami dwie wiadomości dobre i jedną złą.

Reklama Reklama

Już tylko 37,3 mln Polaków

Zła wiadomość dotyczy demografii. – Na koniec 2025 r. liczba ludności wyniosła 37,3 mln i w ciągu roku zmniejszyła się o 157 tys. – mówił dr hab. Marek Cierpiał-Wolan, prezes GUS.

Wskazał, że liczba ludności maleje nam od 2012 r., wyjątkiem był 2017 r., gdy zwiększyła się o 1000 osób. – Trochę smutno wygląda też informacja, że od 2012 r. ubyło nas około miliona – stwierdził szef Głównego Urzędu Statystycznego.

Tłumaczył, że spadek liczby Polaków wynika przede wszystkim ze stale malejącej liczby urodzeń. W zeszłym roku było ich zaledwie 238 tys., o 14 tys. mniej niż rok wcześniej. Liczba zgonów wyniosła natomiast 406 tys., utrzymała się na tym samym poziomie zbliżonym do 2024 r.