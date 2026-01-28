Rzeczpospolita
Ekonomia
Fed zatrzymuje cykl obniżek. Stopy procentowe w USA bez zmian

Amerykański bank centralny utrzymał swoją główną stopę procentową w przedziale 3,50 - 3,75 proc. Było to zgodne z oczekiwaniami inwestorów.

Publikacja: 28.01.2026 20:31

Jerome Powell, przewodniczący Fed

Foto: Al Drago/Bloomberg

Hubert Kozieł

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego Komitet Otwartego Rynku Rezerwy Federalnej zdecydował się na utrzymanie stóp procentowych na dotychczasowym poziomie.
  • Jakie zmiany w ocenie wzrostu gospodarczego i rynku pracy zostały uwzględnione w nowym oświadczeniu FOMC.
  • Jakie perspektywy dotyczą przyszłych decyzji Fedu w kwestii polityki monetarnej.
  • Kto głosował przeciwko utrzymaniu stóp i jakie propozycje były zgłaszane przez przeciwników obecnej decyzji.

Komitet Otwartego Rynku Rezerwy Federalnej (FOMC) zagłosował za utrzymaniem głównej stopy procentowej w przedziale 3,50-3,75 proc. Przerwana została więc seria obniżek. Głosując za utrzymaniem stóp, Komitet jednocześnie poprawił swoją ocenę wzrostu gospodarczego. Zmniejszył też obawy dotyczące rynku pracy w porównaniu z inflacją.

Czytaj więcej

Podzielony Fed znów tnie stopy. Co dalej z polityką monetarną USA?
Dane gospodarcze
„Dostępne wskaźniki sugerują, że aktywność gospodarcza rozwija się w solidnym tempie. Przyrosty zatrudnienia pozostają niskie, a stopa bezrobocia wykazuje pewne oznaki stabilizacji. (...) Inflacja pozostaje nieco podwyższona” – mówi komunikat po posiedzeniu FOMC.

W oświadczeniu usunięto fragment wskazujący, że komitet postrzega większe ryzyko osłabienia rynku pracy niż wzrostu inflacji. To przemawia za bardziej cierpliwym podejściem do polityki, gdyż urzędnicy widzą podwójny cel Fedu – niską inflację i pełne zatrudnienie – jako bardziej zrównoważone.

Czytaj więcej

Amerykańska inflacja pozytywnie zaskoczyła inwestorów
Dane gospodarcze
Gubernatorzy Fedu Stephen Miran i Christopher Waller głosowali przeciwko utrzymaniu stóp na dotychczasowym poziomie. Opowiadali się za kolejną obniżką o 25 punktów bazowych. Obaj zostali mianowani przez prezydenta Donalda Trumpa: Miran objął nieobsadzone wcześniej miejsce w zarządzie we wrześniu 2025 r. a Waller został mianowany w pierwszej kadencji Trumpa. Kadencja Mirana wygasa w sobotę, natomiast Waller ubiegał się o stanowisko szefa Fedu, choć jest uważany za kandydata z niewielkimi szansami.

Jakie będą kolejne ruchy Fedu?

W komunikacie ze środowego posiedzenia FOMC znalazło się niewiele wskazówek co do kolejnych kroków – rynki oczekują, że Fed wstrzyma się z jakąkolwiek zmianą stóp referencyjnych co najmniej do czerwca. „Rozważając zakres i timing ewentualnych dalszych dostosowań przedziału docelowego dla stopy funduszy federalnych, Komitet będzie dokładnie oceniał napływające dane, zmieniające się perspektywy oraz równowagę ryzyk” – powtórzono w oświadczeniu sformułowanie wprowadzone w grudniu, które rynki odczytały jako odejście od cyklu łagodzenia polityki rozpoczętego we wrześniu 2025 r.

Czytaj więcej

Jerome Powell
Banki
Szefowie banków centralnych bronią Fedu przed Trumpem. List otwarty w obronie Powella

Przewodniczący Jerome Powell ma przed sobą już tylko dwa posiedzenia przed końcem swojej kadencji na czele Fedu – kończy się burzliwy ośmioletni okres, w którym znalazła się globalna pandemia, głęboka recesja i pozornie niekończące się starcia z Trumpem.

Wzrost gospodarczy w USA jak na razie pozostaje solidny. Jednocześnie zatrudnienie w rynku pracy rośnie powoli w warunkach zaostrzonej polityki administracji Trumpa wobec nielegalnej imigracji. Zwolnienia pozostają na niskim poziomie – liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych utrzymuje się na najniższym poziomie od dwóch lat. Inflacja okazała się jednak bardziej problematyczna. Choć odeszła od 40-letnich szczytów z 2022 r., nadal oscyluje bliżej 3 proc. niż celu Fedu wynoszącego 2 proc., co budzi obawy części członków FOMC – niektórzy chcą wstrzymać lub całkowicie zrezygnować z obniżek stóp, dopóki nie pojawią się wyraźniejsze dowody na spowolnienie wzrostu cen. Cła wprowadzane przez Trumpa stanowią w tle czynnik proinflacyjny – ekonomiści Fedu generalnie uważają, że te obciążenia wygenerują krótkoterminową presję, która później w tym roku osłabnie.

Czytaj więcej

Donald Trump mianował Jerrome'a Powella szefem Fed w 2016 roku
Opinie Ekonomiczne
Marcin Mazurek: Powell się stawia, a to wywraca stolik

- Zmiana w oświadczeniu FOMC, która uznaje niedawne solidne tempo wzrostu PKB oraz stabilizację stopy bezrobocia, stanowi kolejne potwierdzenie, że Fed raczej nie zdecyduje się na kolejną obniżkę stóp procentowych przez co najmniej kilka najbliższych posiedzeń - ocenia Stephen Brown, ekonomista z firmy badawczej Capital Economics.

Rynki kontraktów terminowych wyceniają w 2026 r. co najwyżej dwie obniżki stóp, a w 2027 r. żadnej – niezależnie od tego, kto zostanie kolejnym przewodniczącym Fedu.

