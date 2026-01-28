Czytaj więcej Dane gospodarcze Amerykańska inflacja pozytywnie zaskoczyła inwestorów Inflacja konsumencka w USA okazała się we wrześniu niższa, niż prognozowano. Wyniosła tylko 3 pro...

Gubernatorzy Fedu Stephen Miran i Christopher Waller głosowali przeciwko utrzymaniu stóp na dotychczasowym poziomie. Opowiadali się za kolejną obniżką o 25 punktów bazowych. Obaj zostali mianowani przez prezydenta Donalda Trumpa: Miran objął nieobsadzone wcześniej miejsce w zarządzie we wrześniu 2025 r. a Waller został mianowany w pierwszej kadencji Trumpa. Kadencja Mirana wygasa w sobotę, natomiast Waller ubiegał się o stanowisko szefa Fedu, choć jest uważany za kandydata z niewielkimi szansami.

Jakie będą kolejne ruchy Fedu?

W komunikacie ze środowego posiedzenia FOMC znalazło się niewiele wskazówek co do kolejnych kroków – rynki oczekują, że Fed wstrzyma się z jakąkolwiek zmianą stóp referencyjnych co najmniej do czerwca. „Rozważając zakres i timing ewentualnych dalszych dostosowań przedziału docelowego dla stopy funduszy federalnych, Komitet będzie dokładnie oceniał napływające dane, zmieniające się perspektywy oraz równowagę ryzyk” – powtórzono w oświadczeniu sformułowanie wprowadzone w grudniu, które rynki odczytały jako odejście od cyklu łagodzenia polityki rozpoczętego we wrześniu 2025 r.

Przewodniczący Jerome Powell ma przed sobą już tylko dwa posiedzenia przed końcem swojej kadencji na czele Fedu – kończy się burzliwy ośmioletni okres, w którym znalazła się globalna pandemia, głęboka recesja i pozornie niekończące się starcia z Trumpem.

Wzrost gospodarczy w USA jak na razie pozostaje solidny. Jednocześnie zatrudnienie w rynku pracy rośnie powoli w warunkach zaostrzonej polityki administracji Trumpa wobec nielegalnej imigracji. Zwolnienia pozostają na niskim poziomie – liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych utrzymuje się na najniższym poziomie od dwóch lat. Inflacja okazała się jednak bardziej problematyczna. Choć odeszła od 40-letnich szczytów z 2022 r., nadal oscyluje bliżej 3 proc. niż celu Fedu wynoszącego 2 proc., co budzi obawy części członków FOMC – niektórzy chcą wstrzymać lub całkowicie zrezygnować z obniżek stóp, dopóki nie pojawią się wyraźniejsze dowody na spowolnienie wzrostu cen. Cła wprowadzane przez Trumpa stanowią w tle czynnik proinflacyjny – ekonomiści Fedu generalnie uważają, że te obciążenia wygenerują krótkoterminową presję, która później w tym roku osłabnie.