Siła dialogu o przyszłości Europy
Materiał powstał we współpracy z Grupą PTWP
Fałszywe informacje rozprzestrzeniają się dziś szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, oddziałując nie tylko na opinię publiczną, lecz także na decyzje inwestorów, reputację firm i relacje między partnerami biznesowymi. O tym, jak budować odporność na manipulacje informacyjne, dyskutować będą uczestnicy 18. Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.
W świecie gospodarki cyfrowej dezinformacja może mieć bardzo wymierne skutki. Wystarczy kilka godzin, by niezweryfikowana informacja wpłynęła na wizerunek przedsiębiorstwa, relacje z partnerami czy zachowanie inwestorów. Jednocześnie wiele organizacji wciąż nie posiada procedur reagowania na kryzysy informacyjne ani systemów monitorowania zagrożeń w przestrzeni medialnej.
Wyzwanie ma jednak znacznie szerszy wymiar. Manipulacje informacyjne oddziałują na procesy polityczne, zaufanie społeczne i stabilność instytucji państwa. Dlatego coraz częściej mówi się o konieczności budowania odporności informacyjnej – zarówno na poziomie państw, jak i całej Unii Europejskiej.
Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego eksperci, przedstawiciele biznesu, mediów i administracji będą rozmawiać o tym, jak skutecznie przeciwdziałać dezinformacji. Dyskusja obejmie m.in. rolę platform internetowych, regulacje wynikające z unijnego Digital Services Act oraz modele współpracy między sektorem publicznym, mediami i firmami technologicznymi.
W dobie globalnych napięć geopolitycznych i rosnącej roli informacji w gospodarce bezpieczeństwo informacyjne staje się jednym z kluczowych elementów stabilności państwa i konkurencyjności przedsiębiorstw.
„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2026
