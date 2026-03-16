Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) nie zmienia zdania w kwestii obrotu tzw. roszczeniami warszawskimi. W poniedziałek w kolejnej uchwale potwierdził, że ich nabywcy nie mogą być uznani za stronę postępowania o ustalenie prawa użytkowania wieczystego. A to oznacza, że nadal ktoś, kto kupił takie roszczenie od przedwojennego właściciela czy jego spadkobierców nie ma praktycznie żadnych szans na „odzyskanie” nieruchomości w stolicy.

Czy obrót roszczeniami do gruntów warszawskich nadal jest możliwy?

Siedmioosobowy skład NSA ponownie zajął się problemem z inicjatywy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie. A miało to bezpośredni związek z jednym ze sporów, jaki do niego trafił. Konkretnie chodziło o umorzenie postępowania z wniosku o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego. Nieruchomość została kupiona w 1936 r. Po wojnie właścicielka lutego 1949 r., czyli jeszcze przed objęciem gruntu w posiadanie przez Warszawę. Tuż po tym zbyła plac i budynek wraz z przysługującymi do niego roszczeniami dekretowymi innej osobie. Schody zaczęły się, gdy o nieruchomość upominała się jedna ze spadkobierczyń nabywcy roszczeń. W lipcu 2024 r. prezydent stolicy zamknął jej drogę do odzyskania nieruchomości warszawskiej, bo postępowanie z wniosku złożonego w latach 60. jeszcze przez spadkodawcę umorzył jako bezprzedmiotowe.

Kobieta zaskarżyła umorzenie do WSA. A ten zauważył, że głównym powodem tego rozstrzygnięcia, a potem utrzymania go w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze była głośna uchwała NSA z 10 kwietnia 2024 r. (I OPS 1/23). Poszerzony skład przesądził w niej, że stronie umowy przelewu wierzytelności określonej w art. 7 ust. 1 i 2 dekretu nie przysługuje przymiot strony w rozumieniu art. 28 k.p.a. do uzyskania prawa użytkowania wieczystego w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji dekretowej. Warszawski WSA nie do końca zgodził się z poglądami przedstawionymi w uchwale z 2024 r. I wystąpił, aby NSA ponownie pochylił się nad problemem dopuszczenia możliwości ubiegania się o nieruchomości warszawskie także nabywców wierzytelności dekretowej.

WSA zwracał uwagę m.in. na jego praktyczne aspekty. Przede wszystkim to, że przy ścisłym stosowaniu tezy uchwały NSA z 2024 r. w przypadku umownego zbycia wierzytelności nikt nie będzie mógł ubiegać się o ustanowienie praw, bo wykluczono w niej udział w sprawie nie tylko nabywcy, ale i zbywcy wierzytelności. Dlatego wystąpił o ponowne rozważenie czy nabywca roszczeń z art. 7 dekretu Bieruta może być stroną w sprawie o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego na podstawie jego przepisów.