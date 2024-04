NSA zastrzegł, że uchwała działa na przyszłość. Nie dotyczy umów, które były zawierane w dawnych latach i co do zasady, wywołały już skutki. A także sytuacji, gdy były właściciel czy jego następca odzyskał grunt i sprzedał roszczenia.

Sygnatura akt: I OPS 1/23

dr Tomasz Ludwik Krawczyk

adwokat, partner w GKR Legal Gołębiowska Krawczyk Roszkowski i Partnerzy

Uchwała NSA będzie miała bardzo poważne skutki. Pewne jest to, że zakończy obrót roszczeniami warszawskimi i spowoduje pozostawienie „na lodzie” nabywców roszczeń, którzy nadal prowadzą postępowania dekretowe. Jest też drugi skutek niepewny, ale realny. To otwarcie możliwości stwierdzania nieważności decyzji zwrotowych wydanych na rzecz nabywców roszczeń jako adresowanych od podmiotów niebędących stroną postępowania lub z wydanych z rażącym naruszeniem prawa. Ryzyko to dotyczy decyzji nie starszych niż 10-letnie, ale komisji weryfikacyjnej ten termin nie obowiązuje. W takich sprawach kluczowa będzie ocena, czy nabywca prawa użytkowania wieczystego od nabywcy roszczeń dekretowych – w oparciu o dotychczasową praktykę i orzecznictwo – był w dobrej wierze. Co prawda w ustnym uzasadnieniu uchwały podkreślono, że uchwała nie będzie służyła do wzruszenia wydanych już decyzji. Jednak zabrakło wyraźnego wskazania, że nabywcy byli w drobnej wierze. Jeżeli takiego wskazania zabraknie także w pisemnym uzasadnieniu uchwały, to otworzy ona puszkę Pandory i stanie się podstawą kolejnych rażąco niesprawiedliwych rozstrzygnięć w obszarze reprywatyzacji.