Amerykańska inflacja pozytywnie zaskoczyła inwestorów

Inflacja konsumencka w USA okazała się we wrześniu niższa, niż prognozowano. Wyniosła tylko 3 proc. To pozwala Fedowi na obniżkę stóp na najbliższym posiedzeniu.

Publikacja: 24.10.2025 17:00

Foto: Bloomberg

Hubert Kozieł

Inflacja konsumencka w USA co prawda przyspieszyła z 2,9 proc. w sierpniu do 3 proc. we wrześniu, ale średnio prognozowano wcześniej, że wyniesie 3,1 proc. Licząc w porównaniu z poprzednim miesiącem, wzrost cen wyhamował z 0,4 proc. do 0,3 proc. Inflacja bazowa, czyli nie uwzględniająca cen żywności, paliw i energii zwolniła w tym czasie z 0,3 proc. do 0,2 proc. miesiąc do miesiąca i z 3,1 proc. do 3 proc. rok do roku.

Skok cen benzyny o 4,1 proc. był największym czynnikiem wpływającym na raport, który w pozostałym zakresie wskazywał na dość ograniczoną presję inflacyjną. W ujęciu rocznym energia zdrożała o 2,8 proc., a żywność o 3,1 proc. Koszty czynszów, które stanowią około jednej trzeciej wagi w koszyku inflacyjnym, wzrosły zaledwie o 0,2 proc. w porównaniu z sierpniem i były o 3,6 proc. wyższe niż rok temu. 

– Niższy odczyt inflacji można częściowo tłumaczyć spadkiem marż przedsiębiorstw i wcześniejszym gromadzeniem zapasów, co ograniczyło presję kosztową w wielu sektorach. Dane te w praktyce przypieczętowują obniżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych w przyszłym tygodniu. Inflacja nieco poniżej oczekiwań zwiększa też prawdopodobieństwo kolejnego cięcia stóp w grudniu, choć sygnały, że rynek pracy ma już dołek za sobą, w połączeniu z solidnym tempem wzrostu gospodarczego, mogą ograniczyć presję na dalsze obniżki stóp w 2026 roku – skomentowali dane analitycy platformy inwestycyjnej Portu. 

Jaką decyzję podejmie Fed w sprawie stóp procentowych?

Analitycy wskazują, że najnowszy raport o inflacji pozwoli Fedowi „z czystym sumieniem” ciąć stopy procentowe na najbliższym posiedzeniu zaplanowanym na 29 października. Po opublikowaniu danych o inflacji, barometr CME FedWatch pokazywał, że jest aż 98 proc. szans na cięcie w najbliższą środę głównej stopy procentowej o 25 pb.

-  Obniżenie stóp procentowych było niemal pewne już przed zamknięciem rządu i jest właściwie w pełni wyceniane w kontraktach terminowych od czasu kiepskiego raportu z rynku pracy za lipiec oraz rekordowej 12-miesięcznej rewizji danych. W opóźnionych danych nie ma nic, co mogłoby powstrzymać październikową obniżkę, a decydenci z Fedu mogą czuć się komfortowo z decyzją o cięciu nawet bez posiadania pełnego obrazu amerykańskiej gospodarki – ocenia  Matthew Ryan, szef działu analiz rynkowych Ebury.

Źródło: rp.pl

Amerykańska Rezerwa Federalna (FED)

