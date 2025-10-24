Aktualizacja: 24.10.2025 18:26 Publikacja: 24.10.2025 17:00
Inflacja konsumencka w USA co prawda przyspieszyła z 2,9 proc. w sierpniu do 3 proc. we wrześniu, ale średnio prognozowano wcześniej, że wyniesie 3,1 proc. Licząc w porównaniu z poprzednim miesiącem, wzrost cen wyhamował z 0,4 proc. do 0,3 proc. Inflacja bazowa, czyli nie uwzględniająca cen żywności, paliw i energii zwolniła w tym czasie z 0,3 proc. do 0,2 proc. miesiąc do miesiąca i z 3,1 proc. do 3 proc. rok do roku.
Skok cen benzyny o 4,1 proc. był największym czynnikiem wpływającym na raport, który w pozostałym zakresie wskazywał na dość ograniczoną presję inflacyjną. W ujęciu rocznym energia zdrożała o 2,8 proc., a żywność o 3,1 proc. Koszty czynszów, które stanowią około jednej trzeciej wagi w koszyku inflacyjnym, wzrosły zaledwie o 0,2 proc. w porównaniu z sierpniem i były o 3,6 proc. wyższe niż rok temu.
– Niższy odczyt inflacji można częściowo tłumaczyć spadkiem marż przedsiębiorstw i wcześniejszym gromadzeniem zapasów, co ograniczyło presję kosztową w wielu sektorach. Dane te w praktyce przypieczętowują obniżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych w przyszłym tygodniu. Inflacja nieco poniżej oczekiwań zwiększa też prawdopodobieństwo kolejnego cięcia stóp w grudniu, choć sygnały, że rynek pracy ma już dołek za sobą, w połączeniu z solidnym tempem wzrostu gospodarczego, mogą ograniczyć presję na dalsze obniżki stóp w 2026 roku – skomentowali dane analitycy platformy inwestycyjnej Portu.
Analitycy wskazują, że najnowszy raport o inflacji pozwoli Fedowi „z czystym sumieniem” ciąć stopy procentowe na najbliższym posiedzeniu zaplanowanym na 29 października. Po opublikowaniu danych o inflacji, barometr CME FedWatch pokazywał, że jest aż 98 proc. szans na cięcie w najbliższą środę głównej stopy procentowej o 25 pb.
- Obniżenie stóp procentowych było niemal pewne już przed zamknięciem rządu i jest właściwie w pełni wyceniane w kontraktach terminowych od czasu kiepskiego raportu z rynku pracy za lipiec oraz rekordowej 12-miesięcznej rewizji danych. W opóźnionych danych nie ma nic, co mogłoby powstrzymać październikową obniżkę, a decydenci z Fedu mogą czuć się komfortowo z decyzją o cięciu nawet bez posiadania pełnego obrazu amerykańskiej gospodarki – ocenia Matthew Ryan, szef działu analiz rynkowych Ebury.
