Obniżka stóp już przesądzona? Kiepskie dane z amerykańskiego rynku pracy

Kiepskie dane z amerykańskiego rynku pracy za sierpień zwiększają szanse na to, że Fed 17 września obniży stopy procentowe. Może to być cięcie o 50 pb.

Publikacja: 05.09.2025 16:11

Pieszy mija tabliczkę z napisem „Poszukiwana osoba” w drzwiach sklepu z narzędziami w Cambridge w st

Pieszy mija tabliczkę z napisem „Poszukiwana osoba” w drzwiach sklepu z narzędziami w Cambridge w stanie Massachusetts

Foto: REUTERS/Brian Snyder/File Photo

Hubert Kozieł

W sierpniu przybyło w USA tylko 22 tys. etatów (licząc poza rolnictwem). Średnio prognozowano wzrost o 75 tys., po lipcowej zwyżce o 79 tys. (Dane za lipiec zrewidowano w górę o 6 tys.) Stopa bezrobocia wzrosła natomiast z 4,2 proc. do 4,3 proc. Te dane nie pozostawiają wątpliwości, że od kilku miesięcy mamy do czynienia w USA ze „schłodzeniem” rynku pracy. Po tym, jak w lipcu Biuro Statystyk Rynku Pracy (BLS) mocno zrewidowało w dół dane za kilka poprzednich miesięcy, w piątek dokonało kolejnej rewizji danych za czerwiec. O ile wcześniejsze statystyki mówiły o wzroście liczby etatów o 14 tys., to nowe wskazują na ich spadek o 13 tys.

Spowolnienie rynku pracy w USA – dane za sierpień poniżej oczekiwań

Ze wstępnych sierpniowych danych wynika, że najmocniej wzrosło zatrudnienie w sektorze ochrony zdrowia – o 31 tys. W administracji federalnej spadło ono jednak o 15 tys., w górnictwie i branży naftowo-gazowej zmniejszyło się o 6 tys., a w handlu i w przemyśle zniżkowało po 12 tys.

W reakcji na kiepskie dane z rynku pracy dolar tracił 0,8 proc. wobec euro i złotego. Za 1 dol. płacono w piątek po południu 3,62 zł.

– Sierpień zazwyczaj jest słabym miesiącem dla rynku pracy, jednak tym razem było znacznie gorzej, niż oczekiwano. Fakt, że straty w zatrudnieniu były szeroko zakrojone, budzi obawy o spowolnienie gospodarcze. Chociaż gospodarka USA od pewnego czasu traci miejsca pracy w niektórych sektorach, na przykład w przemyśle produkcyjnym, teraz pojawia się sygnał, że inne sektory gospodarki nie są w stanie zrekompensować tego poprzez zwiększone zatrudnienie. Szeroki charakter spowolnienia prawdopodobnie wywoła obawy o stan gospodarki, a także może wzbudzić gniew Donalda Trumpa i zwiększyć presję na Rezerwę Federalną, by obniżyła stopy procentowe – wskazuje Kathleen Brooks, szefowa działu analiz XTB.

Presja na Fed po słabych danych z zatrudnienia – możliwa obniżka stóp procentowych

Po publikacji danych o sierpniowym przyroście etatów wzrosły szanse na obniżkę stóp procentowych przez Fed. Barometr CME FedWatch wskazywał, że w przypadku posiedzenia Fedu zaplanowanego na 17 września prawdopodobieństwo cięcia stóp o 25 pb. wynosi aż 88 proc., a szanse na obniżkę o 50 pb. wynoszą 12 proc.

– Po decyzji Fed o utrzymaniu stóp procentowych w lipcu rynki już w dużej mierze uwzględniły obniżkę, niezależnie od danych z rynku pracy za sierpień. Jednak pozostaje jedna duża przeszkoda. Inflacja nadal komplikuje ścieżkę dla Fedu, a odczyt inflacji konsumenckiej za sierpień będzie kluczowy, zwłaszcza że kilku członków Komitetu Otwartego Rynku pozostaje ostrożnych wobec łagodzenia polityki pod presją polityczną. W miarę jak pełny wpływ ceł Trumpa wciąż się rozwija, wyższy od oczekiwań odczyt inflacji może prowadzić do podzielonej decyzji w sprawie stóp – uważa Richard Carter, analityk w firmie Quilter Cheviot.

Źródło: rp.pl

