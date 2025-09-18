W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Trump w Wielkiej Brytanii: miliardy na technologie i energię jądrową

Donald Trump rozpoczął swoją drugą wizytę w Wielkiej Brytanii od spotkania z królem Karolem III. Kluczowym punktem wizyty były miliardowe umowy – 33 mld funtów mają zostać zainwestowane w centra danych, technologie kwantowe i badania naukowe. Podpisane zostanie także porozumienie o współpracy w energetyce jądrowej, przyspieszające rozwój małych reaktorów modułowych (SMR). Choć inwestycje otwierają nową erę w relacjach USA–Wielka Brytania, brytyjski przemysł stalowy nie kryje rozczarowania – Londyn nie zdołał wynegocjować zniesienia ceł na stal i aluminium.

Zdjęcie przedstawiajace Jeffreya Epsteina i Donalda Trumpa na murach Zamku Windsor
Społeczeństwo
Zdjęcia Donalda Trumpa z Jeffreyem Epsteinem na murach Zamku Windsor

Polska buduje cyfrową tarczę za 4 mld zł

Rosnąca liczba cyberataków wymusza wzrost nakładów na ochronę infrastruktury i firm. W 2024 roku Polska przeznaczy na cyberbezpieczeństwo rekordowe 4 mld zł. Eksperci ostrzegają jednak, że same pieniądze nie wystarczą – kluczowe są mądre inwestycje, zmiana prawa oraz potencjalny zakaz płacenia okupów hakerom. Przykład ataku na Jaguar Land Rover, który wstrzymał produkcję na miesiąc, pokazuje skalę zagrożeń.

Polska w tym roku na cyberbezpieczeństwo przeznaczy rekordowe ok. 4 mld zł
Raporty ekonomiczne
Rząd buduje cyfrową tarczę. Problem w tym, że jest dziurawa

Merz zapowiada reformy i rewizję umowy społecznej

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz ogłosił w Bundestagu konieczność przeprowadzenia gruntownych reform gospodarczych. Wskazał na rosnące ceny energii i presję na niemiecki przemysł. Zapowiedział rozpoczęcie dyskusji nad renegocjacją umowy społecznej, obejmującą m.in. system emerytalny. Ruch ten może wywołać napięcia z koalicyjną SPD, dla której kwestie socjalne są priorytetem.

Friedrich Merz
Dyplomacja
Friedrich Merz o Władimirze Putinie: Testuje, sabotuje, morduje

Unia Europejska wzmacnia relację z Azją

UE zakończyła negocjacje umowy handlowej z Indonezją – porozumienie ma zostać podpisane 23 września na Bali. Zniosą one cła na 80 proc. indonezyjskich produktów, a europejskim firmom otworzą dostęp do rynku rolnego i przemysłowego. Równolegle Bruksela ogłosiła nowy program strategiczny z Indiami, obejmujący obronność, technologie i handel. Inicjatywa ma zwiększyć znaczenie Europy w regionie, gdzie USA i Chiny rywalizują o wpływy.

Dyktator Rosji Władimir Putin i premier Indii Narendra Modi
Handel
Rosja i Indie utworzą strefę wolnego handlu. To pomysł Kremla

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie