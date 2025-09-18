12 min. 13 sek.
Aktualizacja: 18.09.2025 07:07 Publikacja: 18.09.2025 07:00
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Donald Trump rozpoczął swoją drugą wizytę w Wielkiej Brytanii od spotkania z królem Karolem III. Kluczowym punktem wizyty były miliardowe umowy – 33 mld funtów mają zostać zainwestowane w centra danych, technologie kwantowe i badania naukowe. Podpisane zostanie także porozumienie o współpracy w energetyce jądrowej, przyspieszające rozwój małych reaktorów modułowych (SMR). Choć inwestycje otwierają nową erę w relacjach USA–Wielka Brytania, brytyjski przemysł stalowy nie kryje rozczarowania – Londyn nie zdołał wynegocjować zniesienia ceł na stal i aluminium.
Rosnąca liczba cyberataków wymusza wzrost nakładów na ochronę infrastruktury i firm. W 2024 roku Polska przeznaczy na cyberbezpieczeństwo rekordowe 4 mld zł. Eksperci ostrzegają jednak, że same pieniądze nie wystarczą – kluczowe są mądre inwestycje, zmiana prawa oraz potencjalny zakaz płacenia okupów hakerom. Przykład ataku na Jaguar Land Rover, który wstrzymał produkcję na miesiąc, pokazuje skalę zagrożeń.
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz ogłosił w Bundestagu konieczność przeprowadzenia gruntownych reform gospodarczych. Wskazał na rosnące ceny energii i presję na niemiecki przemysł. Zapowiedział rozpoczęcie dyskusji nad renegocjacją umowy społecznej, obejmującą m.in. system emerytalny. Ruch ten może wywołać napięcia z koalicyjną SPD, dla której kwestie socjalne są priorytetem.
UE zakończyła negocjacje umowy handlowej z Indonezją – porozumienie ma zostać podpisane 23 września na Bali. Zniosą one cła na 80 proc. indonezyjskich produktów, a europejskim firmom otworzą dostęp do rynku rolnego i przemysłowego. Równolegle Bruksela ogłosiła nowy program strategiczny z Indiami, obejmujący obronność, technologie i handel. Inicjatywa ma zwiększyć znaczenie Europy w regionie, gdzie USA i Chiny rywalizują o wpływy.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie
