Dyktator Rosji Władimir Putin i premier Indii Narendra Modi
Rozpoczęcie prac nad umową zapowiedział we wtorek Andriej Sliepniew, minister handlu Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej (organ wykonawczy EUG, rosyjska blada kalka Komisji Europejskiej). Sliepniew przybył do Indii dzień wcześniej i odbył rozmowy z indyjskim ministrem handlu i przemysłu Piyushem Goyalem.
„Jeśli chodzi o praktyczną stronę naszej pracy, wymieniliśmy się określonymi oczekiwaniami wobec przyszłej umowy. Najważniejsze jest to, że ustaliliśmy, iż nasze zespoły negocjacyjne rozpoczną prace praktyczne dosłownie od przyszłego tygodnia” – ogłosił Rosjanin cytowany przez agencję Prime.
Urzędnik przypomniał, że w sierpniu tego roku, po wizycie indyjskiego ministra spraw zagranicznych Subrahmanyama Jaishankara w Rosji, strony zakończyły prace nad uzgodnieniem specyfikacji technicznych negocjacji.
– To ważny dokument, który opisuje treść przyszłej umowy i organizację prac. Dokument ten został podpisany i stanowi, że zakończymy negocjacje w sprawie kompleksowej umowy w ciągu 18 miesięcy – powiedział Sliepniew.
Pierwsza formalna runda negocjacji odbędzie się na początku listopada. Rosjanie przekonują, że wiele już ustalono.
„My w Unii Eurazjatyckiej koncentrujemy się na zakończeniu poważnego cyklu prac do grudniowego szczytu i dążeniu do osiągnięcia fundamentalnych porozumień w kluczowych kwestiach, które dadzą nam pewność, że uda nam się osiągnąć rezultaty w 2026 roku” – zauważył Sliepniew.
Według Międzynarodowego Centrum Handlu (wspólnej agencji Światowej Organizacji Handlu i ONZ), obroty handlowe między krajami EUG a Indiami w 2024 roku wyniosły 69 mld dol., co stanowi wzrost o 7 proc. w porównaniu z 2023 rokiem. Od wojny Putina Indie stały się drugim po Chinach importerem rosyjskiej ropy, czym zasilają wojskowy budżet Kremla.
Rosjanie chcą też strefy wolnego handlu z innymi krajami, które Kreml uznał za „przyjazne” – Egiptem i Indonezją.
„Jesteśmy obecnie w trakcie podpisywania umowy z Indonezją. Ogromny kraj, ogromny rynek. Mamy nadzieję, że uda nam się ją podpisać. Negocjacje z Indiami zintensyfikowały się. To ogromna gospodarka z 1,5 miliarda konsumentów. Specyfikacje techniczne dotyczące negocjacji zostały podpisane i wszyscy są w bardzo dobrych nastrojach. Jeśli to wszystko się powiedzie, w dającej się przewidzieć przyszłości producenci z EWG będą mieli dostęp do rynku o pojemności ponad 2,2 miliarda ludzi” – twierdzi Aleksiej Owierczuk, rosyjski wicepremier
Druga strona – zarówno Indie, jak i Indonezja – na razie nie skomentowały rosyjskich entuzjastycznych wypowiedzi. W podobnym duchu wypowiadał się wiele razy rosyjski dyktator i jego dwór o hubie gazowym w Turcji. Projekt zakończył się fiaskiem.
EUG zwana też Unią Wschodu to pomysł rosyjskiego dyktatora, któremu marzyło się stworzenie realnej konkurencji dla Unii Europejskiej. Putin od początku widział w EUG Ukrainę. Już w styczniu 2013 r. Rosja kusiła Kijów tanim gazem i licznymi ulgami w zamian za wejście do Związku Celnego Rosji, Białorusi i Kazachstanu. Oznaczałoby to otwarcie granic dla towarów z tych krajów, ale także gaz za cenę zbliżoną do tej, którą płacił Mińsk. A ta była wtedy ponad 3 razy niższa od ukraińskiej. Ukraina dostałaby też gwarancje tranzytu rosyjskiego gazu przez swoje terytorium.
Wejście Ukrainy do EUG ostatecznie skierowałoby ten kraj w rosyjską strefę wpływów i zahamowało wszelkie zbliżenie z Zachodem. Z tych planów nic nie wyszło. Społeczne protesty na Majdanie doprowadziły do obalenia rządu i prorosyjskiego prezydenta Janukowycza, który uciekł ze swoim dworem do Rosji w grudniu 2013 r.
Obecnie do EUG należą też, obok Białorusi i Kazachstanu, Kirgistan i Armenia. Ta ostatnia zachowuje w organizacji całkowitą bierność, w kraju rosną nastroje antyrosyjskie. Coraz bardziej na dystans działa też Kazachstan.
