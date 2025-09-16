Rozpoczęcie prac nad umową zapowiedział we wtorek Andriej Sliepniew, minister handlu Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej (organ wykonawczy EUG, rosyjska blada kalka Komisji Europejskiej). Sliepniew przybył do Indii dzień wcześniej i odbył rozmowy z indyjskim ministrem handlu i przemysłu Piyushem Goyalem.

„Jeśli chodzi o praktyczną stronę naszej pracy, wymieniliśmy się określonymi oczekiwaniami wobec przyszłej umowy. Najważniejsze jest to, że ustaliliśmy, iż nasze zespoły negocjacyjne rozpoczną prace praktyczne dosłownie od przyszłego tygodnia” – ogłosił Rosjanin cytowany przez agencję Prime.

Rosja i Indie zakładają strefę wolnego handlu. 18 miesięcy na negocjacje

Urzędnik przypomniał, że w sierpniu tego roku, po wizycie indyjskiego ministra spraw zagranicznych Subrahmanyama Jaishankara w Rosji, strony zakończyły prace nad uzgodnieniem specyfikacji technicznych negocjacji.

– To ważny dokument, który opisuje treść przyszłej umowy i organizację prac. Dokument ten został podpisany i stanowi, że zakończymy negocjacje w sprawie kompleksowej umowy w ciągu 18 miesięcy – powiedział Sliepniew.