Indyjski minister ds. ropy nie widzi nic nagannego w rozkręceniu importu rosyjskiego surowca, który pojawił się dziwnym zbiegiem okoliczności wtedy, kiedy Putin rozpętał wojnę, a to skutkowało sankcjami Zachodu i zaprzestaniem zakupów ropy z Rosji przez Unię Europejską i wiele innych państw.

Przestrzegamy wszystkich sankcji

– Indie nie naruszają norm międzynarodowych, przestrzegają limitów cenowych i nie zasługują na oskarżenia o pranie brudnych pieniędzy z rosyjskiej ropy i finansowanie machiny wojennej Władimira Putina – napisał minister ds. ropy naftowej i gazu ziemnego Hardeep Puri w felietonie opublikowanym w tym tygodniu w dzienniku „The Hindu”.

Puri twierdzi, że Indie nie tylko nie wspierają rosyjskiej wojny, ale też uratowały świat przed gwałtownym wzrostem cen ropy. „Indie ustabilizowały rynki i zapobiegły gwałtownemu wzrostowi cen światowych. (...) Przestrzegając wszystkich norm międzynarodowych, Indie uniknęły katastrofalnego szoku cenowego w wysokości 200 dol. za baryłkę” – napisał indyjski minister.

Jeszcze w lipcu ten sam urzędnik podawał inne dane. Napisał, że embargo na rosyjską ropę doprowadziłoby do wzrostu cen do 120-130 dol. za baryłkę. W swoim nowym felietonie Puri ponownie podkreślił, że „nie ma zastępstwa dla drugiego co do wielkości producenta, który dostarcza prawie 10 proc. światowej ropy, a ci, którzy wskazują palcem (na Indie) ignorują ten fakt”.