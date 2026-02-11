Reklama
Banki pobiły swój rekord. Zysk za 2025 rok powyżej oczekiwań

Sektor bankowy „wykręcił” znakomite wyniki za 2025 r., o ponad 20 proc. lepsze niż rok wcześniej – wynika z danych Narodowego Banku Polskiego. Czy kredytodawcom zupełnie nie szkodzą spadające stopy procentowe?

Publikacja: 11.02.2026 18:26

Zyski banków eksplodowały. NBP podał nowe dane

Foto: Damian Lemanski/Bloomberg

Anna Cieślak-Wróblewska

– Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń–grudzień 2025 r. wyniósł prawie 48,7 mld zł, czyli wzrósł o 21,5 proc. rok do roku – poinformował Narodowy Bank Polski w środę. Jeszcze kilka tygodni temu Związek Banków Polskich szacował, że będzie to 44-46 mld zł. W samym IV kw. 2025 r. banki zarobiły 12,6 mld zł, co oznacza wzrost o 40 proc. rok do roku.

Tak dobre wyniki sektora potwierdzają również poszczególne banki. Wśród instytucji, które dotychczas zaprezentowały swoje wstępne raporty za miniony rok, wszystkie pokazały rekordowo wysoki zysk, zwykle wyższy od oczekiwań analityków. Dotyczy to Santandera BP, ING Banku Śląskiego, BNP Paribas BP, a także mBanku i Banku Millennium, gdzie mowa o wzroście wyniku netto nawet o 50-60 proc. rok do roku.

Spadające stopy, a zyski wciąż w górę

Wciąż bardzo wysoka dynamika zysków banków jest o tyle zaskakająca, że w 2025 r. Rada Polityki Pieniężnej znacząco obniżyła stopy procentowe, co teoretycznie powinno zmniejszać marże odsetkowe banków i spowalniać ich dochody netto. Stopa referencyjna NBP spadła przecież z 5,75 proc. jeszcze w kwietniu do 4 proc. w grudniu.

Jak zatem banki potrafią tak dobrze zarabiać w teoretycznie mniej sprzyjającym środowisku? Wynika to z kilku czynników: m.in. ze wzrostu portfela kredytowego (co częściowo rekompensuje spadek przychodów odsetkowych od wcześniej udzielonych kredytów), a także z relatywnie dużego udziału w aktywach instrumentów o stałej stopie oprocentowania (takich jak kredyty mieszkaniowe czy obligacje skarbowe). To zmniejsza wrażliwość wyników finansowych na spadek stóp procentowych.

Istotną rolę odgrywa również dyscyplina kosztowa, a także malejące obciążenia nadzwyczajne, w tym rezerwy na ryzyko prawne kredytów frankowych.

Pierwsze oznaki hamowania wyniku odsetkowego

Niemniej wcale nie jest tak, że banki są całkowicie odporne na luzowanie w polityce pieniężnej. Pokazuje to np. coraz słabsza dynamika wyniku odsetkowego, który w kolejnych kwartałach rośnie już wyraźnie wolniej, a w części instytucji zaczyna się wręcz stabilizować.

Łącznie dla całego sektora dochody z tytułu odsetek wyniosły – jak wynika z naszej analizy danych NBP – 109,5 mld zł i okazały się o 3,4 proc. wyższe niż rok wcześniej, podczas gdy na początku 2025 r. rosły jeszcze w tempie dwucyfrowym.

Przychody z tytułu odsetek na koniec 2025 r. wyniosły 175,4 mld zł i były o 1,9 proc. wyższe niż na koniec 2024 r., przy czym koszty odsetkowe spadły w tym okresie o 0,6 proc. W samym IV kw. przychody odsetkowe obniżyły się rok do roku o niemal 9 proc., do 32 mld zł.

Prowizje rosną wolniej, koszty pod kontrolą

NBP podał także, że wynik z tytułu prowizji wyniósł w 2025 r. 20,2 mld zł, co oznacza wzrost o 3,4 proc. rok do roku. Całkowite przychody operacyjne sektora po grudniu 2025 r. sięgnęły ok. 138,8 mld zł i były wyższe o 6,54 procent.

Koszty administracyjne banków w ubiegłym roku wyniosły 55 mld zł i okazały się o 7,9 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Źródło: rp.pl

Dane Gospodarcze Bankowość Kredyty Banki Finanse Narodowy Bank Polski (NBP) wyniki finansowe
