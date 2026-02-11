Zyski BNP Paribas BP zadowoliły inwestorów? Kurs mocno w górę

– W całym 2025 r. nasz wynik z działalności bankowej osiągnął rekordowe 8 mld zł, a zysk netto po raz pierwszy przekroczył 3 mld zł – mówił Przemysław Gdański, prezes BNP Paribas Bank Polska, podczas środowej konferencji wynikowej. – Osiągnęliśmy wzrost we wszystkich kluczowych kategoriach, koszty operacyjne trzymamy w ryzach, spadły koszty ryzyka dzięki bardzo dobrej jakości portfela kredytowego, zmniejszyły się też odpisy na kredyty CHF – wyliczał prezes. W samym IV kwartale na wyniki pozytywnie wpłynęła również wycena aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, związana ze wzrostem stawek podatku dochodowego.

Wyniki za IV kwartał znacznie powyżej oczekiwań

Zysk netto grupy BNP Paribas BP w IV kwartale 2025 r. wyniósł 887 mln zł. To o 74 proc. więcej niż rok wcześniej i o 27 proc. więcej niż kwartał wcześniej. Wynik za ostatnie miesiące 2025 r. okazał się również wyraźnie lepszy od oczekiwań rynkowych – analitycy ankietowani przez „Parkiet” spodziewali się średnio 764 mln zł zysku.

W całym 2025 r. BNP Paribas BP zarobił 3,06 mld zł wobec 2,36 mld zł rok wcześniej. W ujęciu rocznym wyraźnie zmniejszył się negatywny wpływ ryzyka prawnego portfela kredytów CHF. W samym IV kwartale wyniósł on 119 mln zł, a łącznie w całym 2025 r. 499 mln zł, czyli o ponad 37 proc. mniej niż w 2024 r.

Bank podkreśla przy tym, że IV kwartał był trzecim kolejnym okresem spadku liczby nowych pozwów frankowych (281 nowych spraw wobec 335 w III kwartale 2025 r.). Na koniec roku liczba toczących się postępowań sądowych wynosiła około 3,1 tys., a liczba zawartych ugód przekroczyła 6,7 tys.

Dywidenda: 50 proc. zysku dla akcjonariuszy

Po publikacji wstępnego raportu kurs akcji BNP Paribas BP rósł o około 4 proc. Była to jedyna spółka z indeksu branżowego, która w środę do południa świeciła na zielono.