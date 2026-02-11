Reklama
Zyski BNP Paribas BP zadowoliły inwestorów? Kurs mocno w górę

Wyniki finansowe grupy za IV kwartał 2025 r. okazały się wyraźnie wyższe od oczekiwań rynku. Bank może pochwalić się udanym powrotem na rynek kredytów mieszkaniowych i zapowiada dywidendę na poziomie 50 proc. wypracowanego zysku.

Publikacja: 11.02.2026 14:12

Foto: Adobestock

Anna Cieślak-Wróblewska

– W całym 2025 r. nasz wynik z działalności bankowej osiągnął rekordowe 8 mld zł, a zysk netto po raz pierwszy przekroczył 3 mld zł – mówił Przemysław Gdański, prezes BNP Paribas Bank Polska, podczas środowej konferencji wynikowej. – Osiągnęliśmy wzrost we wszystkich kluczowych kategoriach, koszty operacyjne trzymamy w ryzach, spadły koszty ryzyka dzięki bardzo dobrej jakości portfela kredytowego, zmniejszyły się też odpisy na kredyty CHF – wyliczał prezes. W samym IV kwartale na wyniki pozytywnie wpłynęła również wycena aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, związana ze wzrostem stawek podatku dochodowego.

Wyniki za IV kwartał znacznie powyżej oczekiwań

Zysk netto grupy BNP Paribas BP w IV kwartale 2025 r. wyniósł 887 mln zł. To o 74 proc. więcej niż rok wcześniej i o 27 proc. więcej niż kwartał wcześniej. Wynik za ostatnie miesiące 2025 r. okazał się również wyraźnie lepszy od oczekiwań rynkowych – analitycy ankietowani przez „Parkiet” spodziewali się średnio 764 mln zł zysku.

W całym 2025 r. BNP Paribas BP zarobił 3,06 mld zł wobec 2,36 mld zł rok wcześniej. W ujęciu rocznym wyraźnie zmniejszył się negatywny wpływ ryzyka prawnego portfela kredytów CHF. W samym IV kwartale wyniósł on 119 mln zł, a łącznie w całym 2025 r. 499 mln zł, czyli o ponad 37 proc. mniej niż w 2024 r.

Bank podkreśla przy tym, że IV kwartał był trzecim kolejnym okresem spadku liczby nowych pozwów frankowych (281 nowych spraw wobec 335 w III kwartale 2025 r.). Na koniec roku liczba toczących się postępowań sądowych wynosiła około 3,1 tys., a liczba zawartych ugód przekroczyła 6,7 tys.

Dywidenda: 50 proc. zysku dla akcjonariuszy

Po publikacji wstępnego raportu kurs akcji BNP Paribas BP rósł o około 4 proc. Była to jedyna spółka z indeksu branżowego, która w środę do południa świeciła  na zielono.

Zyskiem bank zamierza podzielić się z akcjonariuszami. – Zgodnie z intencją zarządu zamierzamy wypłacić dywidendę w wysokości 50 proc. wypracowanego zysku – zapowiedział Gdański. Szybko licząc, przy zysku wynoszącym 20,6 zł na jedną akcję, dywidenda mogłaby sięgnąć około 10,3 zł na akcję.

Analitycy pytali, dlaczego bank nie rozważa wypłaty 75 proc. zysku, skoro spełnione są wymogi Komisji Nadzoru Finansowego. – Jako zarząd wierzymy, że poziom 50 proc. jest właściwy. Pozostawienie połowy zysku w bazie kapitałowej banku będzie czynnikiem wzmacniającym naszą pozycję, dającym większy komfort zarówno klientom, jak i inwestorom, a przede wszystkim umożliwiającym realizację celów wzrostowych – wyjaśniał prezes. – Nigdy nie mów nigdy, ale mam szczerą nadzieję, że akcjonariusze przychylą się do rekomendacji zarządu – dodał.

Kredyty i przychody: powrót hipotek napędza wzrost

Wynik odsetkowy banku, mimo obniżek stóp procentowych, w całym 2025 r. wzrósł o 2,6 proc., do 5,9 mld zł. W samym IV kwartale wyniósł 1,5 mld zł i był o 4,7 proc. niższy rok do roku. Z kolei wynik z tytułu opłat i prowizji osiągnął w minionym roku 1,3 mld zł, co oznacza wzrost o 1 proc. (w IV kwartale wyniósł 317 mln zł i pozostał na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego).

Łączny portfel kredytów urósł w ciągu roku o 5,9 proc., do 93,6 mld zł. Najdynamiczniej rosło finansowanie dla klientów instytucjonalnych, w tym przedsiębiorstw – zarówno w segmencie kredytów inwestycyjnych, jak i bieżących.

Władze banku szczególnie podkreślają wyniki działu klientów indywidualnych. Portfel tej grupy zwiększył się na koniec roku o 4,8 proc., do 34,3 mld zł. W samym IV kwartale utrzymał się solidny poziom sprzedaży kredytów mieszkaniowych, a także wzrosła sprzedaż kredytów samochodowych i ratalnych. Sprzedaż hipotek w IV kwartale wyniosła 1,4 mld zł, co oznacza wzrost o 178 proc. rok do roku. Tak silna dynamika wynika z faktu, że kredyty mieszkaniowe powróciły jako standardowa oferta banku dopiero w 2025 r.

Jeśli chodzi o perspektywy na 2026 r., Gdański pozostaje umiarkowanym optymistą. Z jednej strony bank wchodzi w okres realizacji nowej, ambitnej strategii i liczy na sprzyjające warunki rynkowe. Z drugiej – zarząd podkreśla konieczność uwzględniania ryzyka dla gospodarki oraz całego sektora bankowego.

