BNP Paribas chce się podzielić zyskiem z akcjonariuszami

Wynik odsetkowy banku w czwartym kwartale był wyższy od oczekiwań analityków i wyniósł 1,4 mld zł, co oznacza wzrost o 17 proc. rok do roku i o 4 proc. kwartał do kwartału. Marża odsetkowa w 2023 roku wzrosła do 3,43 proc. z 2,46 proc. w 2022 roku.

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 291 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami rynku.

Czytaj więcej Banki Więcej banków z rezerwami blisko 100 proc. portfela BNP Paribas i mBank dołączyły w 2023 r. do grona liderów rynku pod względem odpisów na ryzyko prawne kredytów we frankach. Będą mogły mniej wydać na to w 2024 r.

Będzie dywidenda. Na wypłatę ponad 500 mln zł

Mimo straty w IV kwartale, wyniki finansowe w 2023 r. banku okazały się na tyle dobre, by podzielić się nimi z akcjonariuszami.

- BNP Paribas Bank Polska planuje wypłatę dywidendy z zysku za 2023 rok – powiedział prezes Gdański. – Naszą intencją jest to, by bank był bankiem trwale dywidendowym – podkreślał.

Bank informował, że chce przeznaczyć na dywidendę z zysku netto za 2023 rok 504 mln zł, co daje 3,41 zł dywidendy na akcję. Ostateczna decyzja o podziale zysku netto za 2023 r. zostanie podjęta przez walne zgromadzenie banku.