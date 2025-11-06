Reklama
Wyniki BNP Paribas bez fajerwerków. Kursy w dół

Władze banku przekonują, że poziom zysku w III kwartale był „solidny”, m.in. dzięki niższym kosztom frankowych. Ale wynik netto okazał się jednak słabszy od oczekiwań rynkowych. Za to w kredytach widać przyspieszenie.

Publikacja: 06.11.2025 14:20

Zysk grupy BNP Paribas BP w III kwartale 2025 r. wyniósł 695 mln zł

Foto: Bloomberg

Anna Cieślak-Wróblewska

Zysk grupy BNP Paribas BP w III kwartale 2025 r. wyniósł 695 mln zł. To o 9 proc. więcej niż rok wcześniej, ale o 5,2 proc. mniej niż w kwartał wcześniej. To także wyraźnie mniej niż oczekiwania rynkowe. W ankiecie „Parkietu” analitycy spodziewali się średnio 753 mln zł na plusie.

Zysk BNP Paribas poniżej oczekiwań analityków

W reakcji na takie wyniki, kursy BNP Paribas na GPW spadały w czwartek do południa. I co ciekawe, była to jedyna spółka z indeksu WIG Banki, której notowania były niższe wobec środowego zamknięcia.

Co ciekawe, główna pozycja bankowego rachunku zysków i strat, czyli wynik z tytułu odsetek, okazał się zgodny z oczekiwaniami. Wyniósł 1,45 mld zł, co oznacza wzrost o 7,8 proc. w ujęciu rocznym i spadek o 1,1 proc. w ujęciu kwartalnym. Za to słabiej od prognoz wypadł wynik z tytułu opłat – oczekiwano ok. 316 mln zł, a BNP Paribas zaraportował 288 mln zł. Wyraźnie wyższe niż się spodziewano było też saldo rezerw na ryzyko kredytowe – odpowiednio 49 mln zł wobec 96,8 mln zł zaraportowanych.

Słabszy wynik z opłat i prowizji

– Zysk, aczkolwiek na stabilnych i solidnych poziomach, jest niższy niż kwartał wcześniej – przyznał Przemysław Gdański, prezes BNP Paribas BP podczas konferencji prasowej. Jako główną przyczynę wskazał słabszy kwartał jeśli chodzi o opłaty i prowizje, gdzie zabrakło przychodów ze sporych, ale jednorazowych zdarzeń w poprzednich okresach. – Sam wynik odsetkowy również lekko obniżył się kwartał do kwartału, ale to naturalne w środowisku spadających stóp procentowych – zaznaczył prezes.

Za to w kontekście dokonań biznesowych, prezes Gdański był bardzo zadowolony. – Można powiedzieć, że złapaliśmy wiatr w żagle. Zanotowaliśmy wzrost kredytów zarówno w segmencie klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych, zaczęliśmy być w pełni aktywni, jeśli chodzi o kredyty hipoteczne. Zwiększyliśmy tempo akwizycji klientów detalicznych oraz wzrostu wartości produktów inwestycyjnych – wyliczał prezes Gdański.

Wzrost kredytów, spadek kosztów frankowych

Wartość portfela kredytów brutto klientów indywidualnych wzrosła w skali roku o 1,8 proc. do 33,8 mld zł, a klientów instytucjonalnych – o 2,4 proc. do 57,6 mld zł. Nowa sprzedaż kredytów gotówkowych w BNP Paribas BP w III kw. wyniosła 1,2 mld zł i była o 28 proc. większa niż w III kw. 2024 r., zaś sprzedaż kredytów hipotecznych wzrosła o 350 proc., do 1,5 mld zł.

Bank podał też, że rezerwy na ryzyko prawne kredytów CHF wyniosły w III kw. 65 mln zł, czyli znacząco mniej niż w II kw. (249 mln zł) i tyle samo co w I kw. tego roku. Spadek kosztów frankowych umożliwia coraz mniejszy napływ nowych pozwów. W III kw. było ich o 20 proc. mniej w porównaniu do poprzednich dwóch kwartałów oraz o 47 proc. mniej w ujęciu rocznym.

