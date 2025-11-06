Zysk grupy BNP Paribas BP w III kwartale 2025 r. wyniósł 695 mln zł. To o 9 proc. więcej niż rok wcześniej, ale o 5,2 proc. mniej niż w kwartał wcześniej. To także wyraźnie mniej niż oczekiwania rynkowe. W ankiecie „Parkietu” analitycy spodziewali się średnio 753 mln zł na plusie.

Zysk BNP Paribas poniżej oczekiwań analityków

W reakcji na takie wyniki, kursy BNP Paribas na GPW spadały w czwartek do południa. I co ciekawe, była to jedyna spółka z indeksu WIG Banki, której notowania były niższe wobec środowego zamknięcia.

Co ciekawe, główna pozycja bankowego rachunku zysków i strat, czyli wynik z tytułu odsetek, okazał się zgodny z oczekiwaniami. Wyniósł 1,45 mld zł, co oznacza wzrost o 7,8 proc. w ujęciu rocznym i spadek o 1,1 proc. w ujęciu kwartalnym. Za to słabiej od prognoz wypadł wynik z tytułu opłat – oczekiwano ok. 316 mln zł, a BNP Paribas zaraportował 288 mln zł. Wyraźnie wyższe niż się spodziewano było też saldo rezerw na ryzyko kredytowe – odpowiednio 49 mln zł wobec 96,8 mln zł zaraportowanych.

Słabszy wynik z opłat i prowizji

– Zysk, aczkolwiek na stabilnych i solidnych poziomach, jest niższy niż kwartał wcześniej – przyznał Przemysław Gdański, prezes BNP Paribas BP podczas konferencji prasowej. Jako główną przyczynę wskazał słabszy kwartał jeśli chodzi o opłaty i prowizje, gdzie zabrakło przychodów ze sporych, ale jednorazowych zdarzeń w poprzednich okresach. – Sam wynik odsetkowy również lekko obniżył się kwartał do kwartału, ale to naturalne w środowisku spadających stóp procentowych – zaznaczył prezes.