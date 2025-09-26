Aktualizacja: 26.09.2025 11:20 Publikacja: 26.09.2025 10:50
Rozdanie DesignEuropa Awards 2025 w Kopenhadze
Foto: Monika Kuc
Tegoroczna, szósta edycja Design Europa Awards, najważniejszego wyróżnienia w dziedzinie wzornictwa w UE, cieszyła się rekordowym zainteresowaniem. Kandydowało do niej 1250 projektów, które oceniano pod względem innowacyjności, wartości estetycznych i funkcjonalności. Do finału w dwóch głównych kategoriach konkursowych zakwalifikowano sześć projektów z Polski, Słowenii, Francji, Hiszpanii i Holandii.
Tegoroczna gala w Kopenhadze odbyła się 23 września w Duńskiej Bibliotece Królewskiej Black Diamond, jednej ze współczesnych ikon architektury miasta, której nazwa pochodzi od granitowej fasady, przeglądającej się w wodach portowego kanału.
Uczestnicy finału DesignEuropa Awards 2025 spotkali się także w słynnej Royal Danish Opera House, zaprojektowanej przez architektów z pracowni Henninga Larsena, która stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych futurystycznych znaków miasta. Przez szklaną, transparentną fasadę królewskiej opery o każdej porze dnia widoczne jest wewnętrzne drewniane audytorium, a wieczorem imponujące świetlne instalacje Olafura Eliassona w foyer.
Konkurs jest organizowany przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z siedzibą w Alicante w Hiszpanii, zarządzający rejestracją unijnych znaków towarowych i wzorów przemysłowych w ramach prawa własności intelektualnej w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Współorganizatorem ceremonii wręczenia nagród w Kopenhadze był duński Urząd Patentów i Znaków Towarowych.
Nagrody wręczone na gali w bibliotece Black Diamond są wyrazem uznania dla kreatywności, innowacyjności, estetyki najlepszych projektów w dziedzinie europejskiego designu przemysłowego.
Moment wręczenia prestiżowej nagrody dla polskiego okapu kuchennego Mono Ciarko
Foto: Monika Kuc
Zwycięzca w kategorii Nagroda branżowa – polski okap kuchenny Mono Ciarko Design zaprojektowany przez Mikołaja Nicera – zmienia wyobrażenie o tym niezbędnym wyposażeniu kuchni. Łączy minimalistyczną elegancję z zaawansowaną technologią i świetnie wpisuje się w nowoczesne wnętrza. Cechuje go innowacyjne podejście do designu i wysoka funkcjonalność. Wykonany z ryflowanej stali jest trwały. Ma cichy silnik. Wyróżnia go ciekawa kolorystyka (do wyboru: rose gold, ecru, zieleń, czerń) i przykuwa spojrzenie. A najbardziej zaskakuje w nim możliwość różnorodnego sterowania: guzikowe przyciski, bezdotykowe reagowanie na gesty dzięki sensorom albo przy użyciu pilota.
W kategorii Nagroda dla przedsiębiorców i małych firm zwycięzcą został elektryczny kask rowerowy Overade Life francuskiej firmy Overade. Zaprojektował go inżynier Jérémy Pointel. Kask wspomaga bezpieczeństwo jak i płynność jazdy rowerzystów po mieście. Jest ergonomiczny i zapewnia świetną widoczność o zmroku (ma moc 1000 lumenów). Pozwala także na bezprzewodowe sterowanie – przez zdalne sygnalizowanie przy użyciu pilota zmiany kierunku czy hamowania, więc użytkownik nie musi odrywać rąk od kierownicy.
Twórcy francuskiego elektrycznego kasku Overade Life odbierają w Bibliotece Królewskiej „Black Diamond” DesignEuropa Award
Foto: Monika Kuc
W Kopenhadze przyznano także dwie specjalne nagrody. Legendarna holenderska projektantka Hella Jongerius otrzymała nagrodę za całokształt osiągnięć.
A nagrodę dla młodych talentów – Next Generation Design Award – odebrał rumuński projektant David Borovic, twórca m.in. hybrydowego roweru elektrycznego SYNTHESIS. Jego kształt młody projektant wzorował na sylwetce mknącego cyklisty, a jednocześnie zadbał o funkcjonalność, ergonomię i ekologię
Rumuński projektant David Borovic - laureat nagrody dla młodych talentów.
Foto: Monika Kuc
João Negrão, dyrektor wykonawczy EUIPO, podczas ceremonii wręczenia nagród powiedział: – Projektanci to umysły stojące za kultowymi produktami, z których Europa słynie na całym świecie. W czasach, gdy jako konsumenci mamy coraz większy wybór, wybieramy produkty nie tylko ze względu na ich możliwości techniczne, lecz także ze względu na ich innowacyjną estetykę. Dlatego z dumą wyróżniamy zarówno wschodzące talenty, jak i legendarnych projektantów, takich jak Hella Jongerius, podkreślając nasze zaangażowanie w ochronę i promowanie tych innowacyjnych wzorów w całej Europie i poza nią.
A Sune Stampe Sørensen, dyrektor generalny Duńskiego Urzędu Patentów i Znaków Towarowych oraz członek jury konkursu DesignEuropa Awards, dodał, że dla niego niezwykle inspirujące było w tym konkursie zetknięcie z pasją, kreatywnością i determinacją, które napędzają innowacje i kształtują projekty, co nie tylko rozwiązuje problemy, lecz także podnosi estetykę na wyższy poziom. I podkreślił: – Wydarzenie to dobitnie przypomina, że wzornictwo i innowacyjność idą w parze z dążeniem do tworzenia lepszej przyszłości.
Podczas ceremonii wręczenia nagród w Kopenhadze ogłoszono również, że kolejna edycja DesignEuropa Awards odbędzie się w 2027 r. w Lublanie, stolicy Słowenii.
Wcześniejsze edycje Design Europa Awards odbywały się już w Mediolanie (2016), Warszawie (2018), Eindhoven (2021), Berlinie (2023) i Rydze (2024), a obecna w Kopenhadze.
Polski projekt miał w konkursowej w kategorii branżowej silną konkurencję. Najmocniejszą w holenderskim projekcie The Solar Trees – modułowym systemie „Drzew Solarnych”, służących do szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych i innych urządzeń, np. ładowarek, który stworzyła Maria García Mansilli dla firmy Fastned. Skonstruowane zostały z paneli słonecznych na wysokich stalowych podporach. Ich baldachimowy kształt przypomina intrygujące instalacje w przestrzeni publicznej.
Drugim ciekawym finalistą w tej samej kategorii był hiszpański pojazd Bicinete, innowacyjnie łączący rower tradycyjny z hulajnogą elektryczną, zapewniający bezpieczną i komfortową jazdę w każdym terenie, który powstał w przedsiębiorstwie Cecotec jako rezultat pracy zespołu: Rosy Vidal, José Ortsa i Césara Ortsa.
Z kolei w kategorii Przedsiębiorcy i małe firmy oprócz zwycięzcy – kasku Overade Life – w finale znalazł się także francuski wózek inwalidzki Apollo o siedzisku z lekkiego drewna, zapewniający naturalną amortyzację i ułatwiający różnorodne – codzienne i sportowe aktywności. Jego projektant i użytkownik Paul de Livron mówił, że dla niego miało także znaczenie, by nie wyglądał jak typowy przedmiot medyczny, ale również zwracał uwagę „modnym” nowoczesnym kształtem.
W tej samej kategorii startowała jeszcze ścienna modułowa drewniana konstrukcja – HANGY Maxi, zaprojektowana przez Žana Kavčiča ze Słowenii (przedsiębiorstwo Kavčič). Prosty, ale bardzo funkcjonalny element wyposażenia wielu wnętrz, który może służyć np. jako wieszak czy miejsce przechowywania różnych przedmiotów.
Holenderska projektantka Hella Jongerius uhonorowana została nagrodą za całokształt osiągnięć
Foto: Monika Kuc
Hella Jongerius, nagrodzona za całokształt osiągnięć, jest jedną z czołowych projektantek holenderskich na świecie, znaną z projektów łączących tradycyjne rzemiosło z nowoczesną technologią (meble, tekstylia, ceramika, aranżacja wnętrz, np. Salonu Delegatów w siedzibie ONZ) i badań kulturowych kontekstów barw.
Absolwentka Design Academy w Eindhoven, w 1993 roku założyła studio projektowe Jongeriuslab. Współpracuje z wieloma znanymi markami, jak Vitra (m.in. sofa Polter), IKEA, czy KLM (wnętrza kabin samolotów). Jej projekty znajdują się w zbiorach prestiżowych muzeów w Paryżu, Londynie, Nowym Jorku.
Jury DesignEuropa Awards doceniło wizjonerskie podejście Jongerius i jej zdolność do łączenia procesów przemysłowych z inteligencją emocjonalną i projektowaniem ukierunkowanym na człowieka oraz sposób w jaki definiuje materiały, kolor i formę przedmiotów, współpracując z wiodącymi markami.
W 2026 r. odbędzie się jej duża retrospektywa w Vitra Design Museum.
Czytaj więcej
19. Biennale Architektury 2025 w Wenecji jest największe w jego historii. Pokazuje praktyczne dzi...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Tegoroczna, szósta edycja Design Europa Awards, najważniejszego wyróżnienia w dziedzinie wzornictwa w UE, cieszyła się rekordowym zainteresowaniem. Kandydowało do niej 1250 projektów, które oceniano pod względem innowacyjności, wartości estetycznych i funkcjonalności. Do finału w dwóch głównych kategoriach konkursowych zakwalifikowano sześć projektów z Polski, Słowenii, Francji, Hiszpanii i Holandii.
Tegoroczna gala w Kopenhadze odbyła się 23 września w Duńskiej Bibliotece Królewskiej Black Diamond, jednej ze współczesnych ikon architektury miasta, której nazwa pochodzi od granitowej fasady, przeglądającej się w wodach portowego kanału.
„Starsze miasto" to tytuł wystawy, którą już od piątku będzie można oglądać w Muzeum Woli w Warszawie. Ekspozycj...
Z udziałem Józefa Wilkonia, przyjaciela Olgi Siemaszko, która ilustrowała książki dla dzieci, Konwickiego, Iwasz...
Książka „Kocham, Freddie. Sekretne życie i miłość Freddiego Mercury’ego" oparta na intymnych dziennikach muzyka...
Warszawa Hotel Art Fair, odbywające się w stolicy 6-7 września, to czwarta edycja niekonwencjonalnych targów szt...
W nowym odcinku podcastu Rzecz o książkach Kristina Sabaliauskaitė opowiada o swojej powieści „Cesarzowa Piotra”...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas