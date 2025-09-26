Tegoroczna, szósta edycja Design Europa Awards, najważniejszego wyróżnienia w dziedzinie wzornictwa w UE, cieszyła się rekordowym zainteresowaniem. Kandydowało do niej 1250 projektów, które oceniano pod względem innowacyjności, wartości estetycznych i funkcjonalności. Do finału w dwóch głównych kategoriach konkursowych zakwalifikowano sześć projektów z Polski, Słowenii, Francji, Hiszpanii i Holandii.

Tegoroczna gala w Kopenhadze odbyła się 23 września w Duńskiej Bibliotece Królewskiej Black Diamond, jednej ze współczesnych ikon architektury miasta, której nazwa pochodzi od granitowej fasady, przeglądającej się w wodach portowego kanału.

Uczestnicy finału DesignEuropa Awards 2025 spotkali się także w słynnej Royal Danish Opera House, zaprojektowanej przez architektów z pracowni Henninga Larsena, która stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych futurystycznych znaków miasta. Przez szklaną, transparentną fasadę królewskiej opery o każdej porze dnia widoczne jest wewnętrzne drewniane audytorium, a wieczorem imponujące świetlne instalacje Olafura Eliassona w foyer.

Konkurs jest organizowany przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z siedzibą w Alicante w Hiszpanii, zarządzający rejestracją unijnych znaków towarowych i wzorów przemysłowych w ramach prawa własności intelektualnej w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Współorganizatorem ceremonii wręczenia nagród w Kopenhadze był duński Urząd Patentów i Znaków Towarowych.

Laureaci DesignEuropa Awards

Nagrody wręczone na gali w bibliotece Black Diamond są wyrazem uznania dla kreatywności, innowacyjności, estetyki najlepszych projektów w dziedzinie europejskiego designu przemysłowego.