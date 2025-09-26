Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Polski projekt z nagrodą DesignEuropa Awards 2025

W Kopenhadze, stolicy designu, ogłoszono czterech zwycięzców prestiżowej nagrody. Polski okap kuchenny Mono Ciarko Design projektu Mikołaja Nicera został jednym z laureatów.

Publikacja: 26.09.2025 10:50

Rozdanie DesignEuropa Awards 2025 w Kopenhadze

Rozdanie DesignEuropa Awards 2025 w Kopenhadze

Foto: Monika Kuc

Monika Kuc

Tegoroczna, szósta edycja Design Europa Awards, najważniejszego wyróżnienia w dziedzinie wzornictwa w UE, cieszyła się rekordowym zainteresowaniem. Kandydowało do niej 1250 projektów, które oceniano pod względem innowacyjności, wartości estetycznych i funkcjonalności. Do finału w dwóch głównych kategoriach konkursowych zakwalifikowano sześć projektów z Polski, Słowenii, Francji, Hiszpanii i Holandii.

Tegoroczna gala w Kopenhadze odbyła się 23 września w Duńskiej Bibliotece Królewskiej Black Diamond, jednej ze współczesnych ikon architektury miasta, której nazwa pochodzi od granitowej fasady, przeglądającej się w wodach portowego kanału.

Uczestnicy finału DesignEuropa Awards 2025 spotkali się także w słynnej Royal Danish Opera House, zaprojektowanej przez architektów z pracowni Henninga Larsena, która stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych futurystycznych znaków miasta. Przez szklaną, transparentną fasadę królewskiej opery o każdej porze dnia widoczne jest wewnętrzne drewniane audytorium, a wieczorem imponujące świetlne instalacje Olafura Eliassona w foyer.

Konkurs jest organizowany przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z siedzibą w Alicante w Hiszpanii, zarządzający rejestracją unijnych znaków towarowych i wzorów przemysłowych w ramach prawa własności intelektualnej w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Współorganizatorem ceremonii wręczenia nagród w Kopenhadze był duński Urząd Patentów i Znaków Towarowych.

Laureaci DesignEuropa Awards

Nagrody wręczone na gali w bibliotece Black Diamond są wyrazem uznania dla kreatywności, innowacyjności, estetyki najlepszych projektów w dziedzinie europejskiego designu przemysłowego.

Reklama
Reklama
Moment wręczenia prestiżowej nagrody dla polskiego okapu kuchennego Mono Ciarko

Moment wręczenia prestiżowej nagrody dla polskiego okapu kuchennego Mono Ciarko

Foto: Monika Kuc

Zwycięzca w kategorii Nagroda branżowa – polski okap kuchenny Mono Ciarko Design zaprojektowany przez Mikołaja Nicera – zmienia wyobrażenie o tym niezbędnym wyposażeniu kuchni. Łączy minimalistyczną elegancję z zaawansowaną technologią i świetnie wpisuje się w nowoczesne wnętrza. Cechuje go innowacyjne podejście do designu i wysoka funkcjonalność. Wykonany z ryflowanej stali jest trwały. Ma cichy silnik. Wyróżnia go ciekawa kolorystyka (do wyboru: rose gold, ecru, zieleń, czerń) i przykuwa spojrzenie. A najbardziej zaskakuje w nim możliwość różnorodnego sterowania: guzikowe przyciski, bezdotykowe reagowanie na gesty dzięki sensorom albo przy użyciu pilota.

W kategorii Nagroda dla przedsiębiorców i małych firm zwycięzcą został elektryczny kask rowerowy Overade Life francuskiej firmy Overade. Zaprojektował go inżynier Jérémy Pointel. Kask wspomaga bezpieczeństwo jak i płynność jazdy rowerzystów po mieście. Jest ergonomiczny i zapewnia świetną widoczność o zmroku (ma moc 1000 lumenów). Pozwala także na bezprzewodowe sterowanie – przez zdalne sygnalizowanie przy użyciu pilota zmiany kierunku czy hamowania, więc użytkownik nie musi odrywać rąk od kierownicy.

Twórcy francuskiego elektrycznego kasku Overade Life odbierają w Bibliotece Królewskiej „Black Diamo

Twórcy francuskiego elektrycznego kasku Overade Life odbierają w Bibliotece Królewskiej „Black Diamond” DesignEuropa Award

Foto: Monika Kuc

W Kopenhadze przyznano także dwie specjalne nagrody. Legendarna holenderska projektantka Hella Jongerius otrzymała nagrodę za całokształt osiągnięć.

A nagrodę dla młodych talentów – Next Generation Design Award – odebrał rumuński projektant David Borovic, twórca m.in. hybrydowego roweru elektrycznego SYNTHESIS. Jego kształt młody projektant wzorował na sylwetce mknącego cyklisty, a jednocześnie zadbał o funkcjonalność, ergonomię i ekologię

Reklama
Reklama
Rumuński projektant David Borovic - laureat nagrody dla młodych talentów.

Rumuński projektant David Borovic - laureat nagrody dla młodych talentów.

Foto: Monika Kuc

Lepsza przyszłość

João Negrão, dyrektor wykonawczy EUIPO, podczas ceremonii wręczenia nagród powiedział: – Projektanci to umysły stojące za kultowymi produktami, z których Europa słynie na całym świecie. W czasach, gdy jako konsumenci mamy coraz większy wybór, wybieramy produkty nie tylko ze względu na ich możliwości techniczne, lecz także ze względu na ich innowacyjną estetykę. Dlatego z dumą wyróżniamy zarówno wschodzące talenty, jak i legendarnych projektantów, takich jak Hella Jongerius, podkreślając nasze zaangażowanie w ochronę i promowanie tych innowacyjnych wzorów w całej Europie i poza nią.

A Sune Stampe Sørensen, dyrektor generalny Duńskiego Urzędu Patentów i Znaków Towarowych oraz członek jury konkursu DesignEuropa Awards, dodał, że dla niego niezwykle inspirujące było w tym konkursie zetknięcie z pasją, kreatywnością i determinacją, które napędzają innowacje i kształtują projekty, co nie tylko rozwiązuje problemy, lecz także podnosi estetykę na wyższy poziom. I podkreślił: – Wydarzenie to dobitnie przypomina, że wzornictwo i innowacyjność idą w parze z dążeniem do tworzenia lepszej przyszłości.

DesignEuropa Awards jest najważniejszym wyróżnieniem w dziedzinie wzornictwa przemysłowego w UE. Wspiera pomysły innowacyjne, powstające z myślą o lepszej przyszłości.

Podczas ceremonii wręczenia nagród w Kopenhadze ogłoszono również, że kolejna edycja DesignEuropa Awards odbędzie się w 2027 r. w Lublanie, stolicy Słowenii.

Wcześniejsze edycje Design Europa Awards odbywały się już w Mediolanie (2016), Warszawie (2018), Eindhoven (2021), Berlinie (2023) i Rydze (2024), a obecna w Kopenhadze.

Reklama
Reklama

Wszyscy finaliści w Kopenhadze

Polski projekt miał w konkursowej w kategorii branżowej silną konkurencję. Najmocniejszą w holenderskim projekcie The Solar Trees – modułowym systemie „Drzew Solarnych”, służących do szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych i innych urządzeń, np. ładowarek, który stworzyła Maria García Mansilli dla firmy Fastned. Skonstruowane zostały z paneli słonecznych na wysokich stalowych podporach. Ich baldachimowy kształt przypomina intrygujące instalacje w przestrzeni publicznej.

Drugim ciekawym finalistą w tej samej kategorii był hiszpański pojazd Bicinete, innowacyjnie łączący rower tradycyjny z hulajnogą elektryczną, zapewniający bezpieczną i komfortową jazdę w każdym terenie, który powstał w przedsiębiorstwie Cecotec jako rezultat pracy zespołu: Rosy Vidal, José Ortsa i Césara Ortsa.

Z kolei w kategorii Przedsiębiorcy i małe firmy oprócz zwycięzcy – kasku Overade Life – w finale znalazł się także francuski wózek inwalidzki Apollo o siedzisku z lekkiego drewna, zapewniający naturalną amortyzację i ułatwiający różnorodne – codzienne i sportowe aktywności. Jego projektant i użytkownik Paul de Livron mówił, że dla niego miało także znaczenie, by nie wyglądał jak typowy przedmiot medyczny, ale również zwracał uwagę „modnym” nowoczesnym kształtem.

W tej samej kategorii startowała jeszcze ścienna modułowa drewniana konstrukcja – HANGY Maxi, zaprojektowana przez Žana Kavčiča ze Słowenii (przedsiębiorstwo Kavčič). Prosty, ale bardzo funkcjonalny element wyposażenia wielu wnętrz, który może służyć np. jako wieszak czy miejsce przechowywania różnych przedmiotów.

Nagroda za osiągnięcia życia

Holenderska projektantka Hella Jongerius uhonorowana została nagrodą za całokształt osiągnięć

Holenderska projektantka Hella Jongerius uhonorowana została nagrodą za całokształt osiągnięć

Foto: Monika Kuc

Reklama
Reklama

Hella Jongerius, nagrodzona za całokształt osiągnięć, jest jedną z czołowych projektantek holenderskich na świecie, znaną z projektów łączących tradycyjne rzemiosło z nowoczesną technologią (meble, tekstylia, ceramika, aranżacja wnętrz, np. Salonu Delegatów w siedzibie ONZ) i badań kulturowych kontekstów barw.

Absolwentka Design Academy w Eindhoven, w 1993 roku założyła studio projektowe Jongeriuslab. Współpracuje z wieloma znanymi markami, jak Vitra (m.in. sofa Polter), IKEA, czy KLM (wnętrza kabin samolotów). Jej projekty znajdują się w zbiorach prestiżowych muzeów w Paryżu, Londynie, Nowym Jorku.

Jury DesignEuropa Awards doceniło wizjonerskie podejście Jongerius i jej zdolność do łączenia procesów przemysłowych z inteligencją emocjonalną i projektowaniem ukierunkowanym na człowieka oraz sposób w jaki definiuje materiały, kolor i formę przedmiotów, współpracując z wiodącymi markami.

W 2026 r. odbędzie się jej duża retrospektywa w Vitra Design Museum.

Czytaj więcej

Mówiący robot z projektu „AM I A STRANGE LOOP?”
Plus Minus
Trzeci raj ludzi, natury i robotów

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Unia Europejska (UE) Miejsca Regiony Europa Dania Kopenhaga design

Tegoroczna, szósta edycja Design Europa Awards, najważniejszego wyróżnienia w dziedzinie wzornictwa w UE, cieszyła się rekordowym zainteresowaniem. Kandydowało do niej 1250 projektów, które oceniano pod względem innowacyjności, wartości estetycznych i funkcjonalności. Do finału w dwóch głównych kategoriach konkursowych zakwalifikowano sześć projektów z Polski, Słowenii, Francji, Hiszpanii i Holandii.

Tegoroczna gala w Kopenhadze odbyła się 23 września w Duńskiej Bibliotece Królewskiej Black Diamond, jednej ze współczesnych ikon architektury miasta, której nazwa pochodzi od granitowej fasady, przeglądającej się w wodach portowego kanału.

Pozostało jeszcze 92% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Pokazujemy starzenie się nie jako problem, lecz etap życia, który dotyczy nas wszystkich - czytamy w
Kultura
Czy Warszawa jest dobrym miastem dla seniorów? Pokażą starość z różnych perspektyw
Wystawa Olgi Siemaszko w Bibliotece Narodowej
Kultura
OIga Siemaszko, pierwsza dama polskiej ilustracji w Bibliotece Narodowej
Posąg Freddiego Mercurego na brzegu Jeziora Genewskiego w Montreux w Szwajcarii
Kultura
Córka lidera Queen: filmowy szlagier „Bohemian Rhapsody" pełen fałszów o Mercurym
W Hotel Warszawa Art Fair uczestniczą także zagraniczne galerie. Obraz z lewej „Tygrys i motyl”, eks
Kultura
Ekskluzywna sztuka w Hotelu Warszawa i szalone aranżacje
Kristina Sabaliauskaitė, litewska pisarka i historyczka sztuki
Kultura
„Cesarzowa Piotra”: Kristina Sabaliauskaitė o przemocy i ciele kobiety w Rosji
Reklama
Reklama
e-Wydanie