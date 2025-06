Dla mnie prezydent to strażnik konstytucji. U każdej władzy pojawia się pokusa zwiększenia obszaru swoich uprawnień, a im więcej ma się władzy, tym chce się jej jeszcze więcej, bo, jak słusznie zauważył John Acton, władza demoralizuje, a władza absolutna demoralizuje absolutnie.

Dlatego myśląc o prezydencie, trzeba wiedzieć, czego od niego oczekujemy. Dla mnie prezydent to strażnik konstytucji. U każdej władzy pojawia się pokusa zwiększenia obszaru swoich uprawnień, a im więcej ma się władzy, tym chce się jej jeszcze więcej, bo, jak słusznie zauważył John Acton, władza demoralizuje, a władza absolutna demoralizuje absolutnie. Z takimi pokusami trzeba walczyć i tu jest rola prezydenta, by wetować wszystkie ustawy naruszające konstytucję (gdy on zawiedzie, pozostaje już tylko Trybunał Konstytucyjny).

By stać się rzeczywistym strażnikiem prawa, prezydent musi być od władzy wykonawczej i ustawodawczej niezależny. Taką niezależność daje mu jego autorytet i poparcie obywateli, które uzyskał dzięki swoim zasługom. To jego dorobek daje mu możliwość bycia niezależną głową państwa.

Tak to wyglądało za pierwszej demokratycznej prezydentury, bowiem Lech Wałęsa został wybrany siłą swojej popularności i autorytetu, do czego niepotrzebne mu było poparcie żadnej partii, bo to nie partia jego stworzyła, a to on kreował tych, którzy mieli rządzić.

Słynne słowa Lecha Kaczyńskiego po wygranych wyborach: „Panie prezesie, melduję wykonanie zadania”

Podobna sytuacja była z Aleksandrem Kwaśniewskim, który miał wprawdzie zaplecze partyjne, ale miał też niekwestionowany dorobek polityczny i autorytet, co pozwalało mu jako prezydentowi wszystkich Polaków stawać w opozycji do swojego środowiska politycznego. Podobnie było z Lechem Kaczyńskim. Miał zaplecze partii, którą sam wykreował, gdy jako minister sprawiedliwości wydobył Jarosława Kaczyńskiego z politycznego niebytu. On jednak zdecydował się zburzyć wizerunek niezależnego prezydenta, gdy po wygranych wyborach zameldował szefowi swojej partii wykonanie zadania, co było sygnałem, że nie będzie neutralnym strażnikiem prawa.