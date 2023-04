Xi rozmawiał z Zełenskim. Pieskow przedstawił stanowisko Kremla

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 428 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski liczy na "wykorzystanie wpływów Chin do przywrócenia siły zasad i reguł, na których powinien opierać się pokój".

- Jesteśmy gotowi z zadowoleniem przyjąć wszystko, co może przybliżyć zakończenie konfliktu na Ukrainie, a w rzeczywistości osiągnięcie przez Rosję wszystkich jej celów. Jesteśmy gotowi powitać to z radością. A co do samego faktu komunikacji - to jest suwerenna sprawa każdego z tych krajów i sprawa ich dwustronnego dialogu - odpowiedział na pytania dziennikarzy rzecznik Kremla.

Mówiąc o planach zawarcia pokoju omawianych przez Xi Jinpinga i Zełenskiego, Pieskow przypomniał, że inicjatywy te zostały już dawno przekazane i są dostępne publicznie. "Wiemy (o tych planach). Nie jest ona (informacja o planach) zastrzeżona, w rzeczywistości była wielokrotnie nakreślana zarówno przez Zełenskiego, jak i naszych chińskich partnerów. Została określona, główne parametry tych planów zostały publicznie wygłoszone, jest dostępna absolutnie wszędzie - odpowiedział rzecznik Putina.

Pieskow był też pytany, czy chiński przywódca omawiał z prezydentem Rosji podczas jego marcowej wizyty w Moskwie jedną z inicjatyw ugodowych Kijowa, przewidującą przywrócenie integralności terytorialnej Ukrainy w granicach z 1991 roku. - Nie, to nie było omawiane- - odpowiedział.