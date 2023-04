Białorusini protestują przeciwko atomowemu Łukaszence

Łukaszenko nie pytał o zdanie Białorusinów, gdy w 2013 r. wspólnie z Rosjanami zaczął budowę pierwszej elektrowni atomowej w Ostrowcu. Nie zapytał też o zdanie Litwinów, a elektrownia jest nieco ponad 40 km od Wilna. Dla porównania – dzisiaj tzw. strefa wykluczenia wokół czarnobylskiej elektrowni ogrodzona (niedostępna bez odpowiednich przepustek) to aż 30 km. Białoruski dyktator nie pytał też rodaków, podejmując decyzje o rozmieszczeniu na Białorusi rosyjskiej taktycznej broni nuklearnej, której przekazanie już zapowiedziała Moskwa. W środę rosyjski resort obrony raportował, że białoruscy wojskowi odbyli specjalne szkolenie z obsługi wyrzutni Iskander-M, wyposażonych w taktyczną broń atomową.

– Przez całą swoją karierę Łukaszenko żałował, że Białoruś zrezygnowała z broni atomowej na podstawie „memorandum budapeszteńskiego”. Jej powrót to koszmar dla Białorusinów. To utrwala totalitarny system na wzór sowiecki – mówi „Rzeczpospolitej” Franak Wiaczorka, główny doradca liderki wolnej Białorusi Swiatłany Cichanouskiej, która w środę w Wilnie protestowała przeciwko rozmieszczeniu na Białorusi rosyjskiej broni atomowej. – To wzmacnia rosyjską kontrolę nad Białorusią, która ostatecznie staje się częścią „ruskiego miru” i strefą wpływów Rosji. Nie będzie łatwo pozbyć się tej broni, to może zająć lata. Poza tym to zagrożenie dla całego regionu, bo jeżeli Łukaszenko otrzyma dostęp do takiej broni, to nie zawaha się jej użyć. To jak pistolet w rękach dziecka – dodaje.

Przebywający w Warszawie były białoruski dyplomata i minister kultury Paweł Łatuszka twierdzi, że obecność rosyjskiej broni nuklearnej sprzyja pochłonięciu Białorusi przez Rosję. – To się wiąże ze stałą obecnością rosyjskich wojskowych na Białorusi. W każdej chwili Rosja, pod pretekstem ochrony arsenału nuklearnego, może wprowadzić swoje siły na Białoruś do stłumienia np. antyrządowych i prodemokratycznych protestów – mówi „Rzeczpospolitej” Łatuszka.

Białorusini przeciwni

Z przeprowadzonego niedawno przez Chatham House (zdalnego) sondażu wynika, że zdecydowana większość Białorusinów (75 proc. ankietowanych) jest przeciwna rozmieszczeniu w ich kraju rosyjskiej taktycznej broni nuklearnej. – Białorusini, pamiętając tragedię w Czarnobylu, boją się broni atomowej i nie chcą aż tak mocnej zależności od Rosji – mówi „Rzeczpospolitej” Ryhor Astapienia, organizator sondażu Chatham House. – Białorusini, w odróżnieniu od Rosjan, nie mają imperialnych ambicji i poczucia fatalizmu – dodaje.