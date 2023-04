Kaja Kallas: Ja szefową NATO? To miłe spekulacje, ale tylko spekulacje

Estonia była okupowana przez 50 lat. A naszym zachodnim przyjaciołom nas w tym czasie nie brakowało Kaja Kallas

Rozmawialiście z Zełenskim o zakończeniu tej wojny?

Ukraina ma dziesięciopunktowy plan pokojowy – jak zakończyć wojnę i na jakich warunkach. I my to w pełni popieramy. Dla nas to kwestia, jak osiągnąć długotrwały i zrównoważony pokój. Jeżeli pogodzimy się z tym, że Ukraina straci jakieś terytoria, to nie będzie długotrwałego pokoju. Bo Rosja nie zmienia swoich celów. Może za dwa, trzy, cztery lata znowu ruszy do podbojów. Problem polega na tym, jak przerwać ten historyczny cykl ataków Rosji na jej sąsiadów. Kluczowa jest kwestia odpowiedzialności. Tworzymy specjalny trybunał do spraw rozliczenia zbrodni agresji. Zbrodnia agresji to zbrodnia przywódców. To liderzy, Putin, Ławrow, ci, którzy podjęli decyzję o ataku na inne państwo, poniosą odpowiedzialność za popełnione zbrodnie. Bez zbrodni agresji nie byłoby zbrodni wojennych. A ścigać za zbrodnie wojenne może Międzynarodowy Trybunał Karny.

Czy to rozliczenie jest realne? Najpierw Ukraina musi odnieść realne zwycięstwo.

Gdy wojna się kończy, nikt nie mówi o odpowiedzialności. A jak nikt o niej nie mówi, to to samo wydarzy się w przyszłości. Spójrzmy na historię: zaraz po drugiej wojnie światowej był trybunał norymberski, gdzie zbrodnie nazistowskie były ścigane i zostały powszechnie potępione. Efektem trybunału było też to, że Niemcy dowiedzieli się o popełnionych przez nazistów zbrodniach i dlatego mają poczucie narodowej winy za nie. Nic podobnego nie wydarzyło się w Rosji. Nigdy nie było trybunału moskiewskiego zajmującego się zbrodniami popełnionymi na Polakach, Katyniem, zbrodniami popełnionymi w Estonii, innych państwach bałtyckich czy w Ukrainie. Rosjanie o tym nie wiedzą. Nie ponieśli odpowiedzialności i tkwią w przekonaniu, że są imperium. Byli władcami Związku Sowieckiego i krajów wokół, chcą znowu się tak poczuć. Ale to imperium oznaczało wielkie okrucieństwo wobec takich krajów, jak pana i mój.

Mówiła pani o zmęczeniu społeczeństw zachodnich tą wojną. Na dodatek niektórzy zachodni politycy sugerują, że trzeba przekonać Ukrainę, by usiadła do negocjacji z Rosją tak szybko, jak to możliwe. I może jeszcze zgodziła się na koncesje terytorialne. Jak to pani ocenia?