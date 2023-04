Kto po Stoltenbergu. Pani sekretarz generalna?

Czy to ostateczna deklaracja? Nie wszyscy są przekonani. Gdy usłyszy propozycję, która oznaczałaby, że na jubileuszowym szczycie wystąpi w kluczowej roli, pewnie nie odmówi.

Jak to mają w zwyczaju Turcy

Jak wygląda procedura powoływania sekretarza generalnego NATO, szefa najważniejszej organizacji militarnej świata? Jak mówi Robert Pszczel, oficjalnie kandydata przedstawia się na specjalnym posiedzeniu ambasadorów państw Sojuszu. Specjalnym, bo nie może w nim uczestniczyć szef rady, czyli sekretarz generalny NATO - bo i jego to dotyczy.

- Jednak takie zgłoszenie pojawia się dopiero wtedy, gdy po wcześniejszych konsultacjach wiadomo, że kandydat może liczyć na poparcie praktycznie wszystkich. I proces powołania trwa krótko. Choć zdarzały się sytuacje nieoczekiwane. Kilkanaście lat temu wydawało się, że były szef rządu Danii Anders Fogh Rasmussen już został wytypowany, a nagle zablokowali to Turcy, w związku z publikacją w duńskich mediach karykatur Mahometa. Jeżeliby Turcy trwali przy swoim oporze, to trzeba by szukać nowego kandydata. Jednak, jak to mają w zwyczaju, trochę się pohandryczyli, coś im tam obiecano i kandydaturę Rasmussena klepnięto - opowiada ekspert Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.

Ważne stanowisko, poważne rozmowy

Jeden polityk, i to znany, nie czekał na rozwój debaty toczącej się za kulisami, i sam się zgłosił. To były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. - Uważam się za kandydata, to ważne stanowisko - powiedział nieoczekiwanie kilka tygodni temu podczas rozmowy z dziennikarzami ukraińskimi. Jego nazwisko pojawiało się już wcześniej, o tym, że będzie kandydował na sekretarza generalnego NATO, jedna z brytyjskich gazet pisała w zeszłym roku, kilka tygodni przed jego dymisją. Johnson bardzo wspierał walczącą Ukrainę - a to ważny argument w rywalizacji o to stanowisko - ale trudno sobie wyobrazić, by tak kontrowersyjny polityk miał rzeczywiście szanse.

W polskich mediach wspominano Aleksandra Kwaśniewskiego. - Oczywiście, traktuję to z satysfakcją, że po tylu latach moje nazwisko ktoś przypomina, ale wydaje mi się, że wyścig do NATO odbędzie się wśród aktualnych polityków - powiedział w marcu w RMF FM były prezydent Polski, dodając: - Dopóki ktoś poważny nie przeprowadzi ze mną poważnej rozmowy, to traktuję to jako medialne spekulacje.

Opory wobec naszego regionu

Czy to w ogóle możliwe, by w czasie wojny Rosji z Ukrainą sekretarzem generalnym NATO został ktoś z regionu leżącego tuż obok? - Są pewne opory, niektórzy mówią, że z powodu tej wojny to nie. Ale trzeba zerwać z tym tabu. Uważam, że powinien być wspólny kandydat z regionu i trzeba za nim lobbować. Przyszedł czas na kandydata czy kandydatkę z naszego regionu, Javier Solana został sekretarzem generalnym 13 lat po wejściu jego kraju, Hiszpanii, do NATO, my wraz z Czechami i Węgrami jesteśmy już od 1999 roku, a inne państwa, na przykład bałtyckie, niewiele krócej. I nie ma dobrego wytłumaczenia, żeby nas odrzucać - mówi Robert Pszczel.