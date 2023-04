05:46 ISW: Rosyjscy nacjonaliści chcą stalinowskich represji, Kreml jest przeciw

Według think tanku z USA, Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) Władimir Putin bardziej polega na kontrolowaniu przestrzeni informacyjnej jako środku zabezpieczenia swojego reżimu niż na masywnym aparacie represji wzorowanym na ZSRR.

Według think tanku z USA, Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) Władimir Putin bardziej polega na kontrolowaniu przestrzeni informacyjnej jako środku zabezpieczenia swojego reżimu niż na masywnym aparacie represji wzorowanym na ZSRR. Rosyjscy ultranacjonaliści opowiadają się za wprowadzeniem w Rosji stalinowskich represji, ale Kreml jest temu przeciwny - wynika z najnowszej analizy amerykańskiego think tanku, Instytutu Studiów nad Wojną (ISW).

05:25 W ramach kampanii "Armia Dronów" zebrano 108 mln dolarów na zakup i produkcję dronów dla ukraińskiej armii

Organizatorzy akcji "Armia Dronów" twierdzą, że udało im się sfinansować budowę i zakup dodatkowych 3 300 bezzałogowych statków powietrznych. Ok. 400 osób wysłało ukraińskiej armii pocztą swoje cywilne drony.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne BBC: Ukraina rozbudowuje swoją "armię dronów" Ukraina zwiększa gwałtownie produkcję dronów, w związku ze wzrostem popytu na bezzałogowe statki powietrzne na froncie - zauważa BBC.

05:00 Na Morzu Czarnym są cztery rosyjskie okręty uzbrojone w pociski Kalibr

Na pokładach dwóch nawodnych i dwóch podwodnych okrętów rosyjskich na Morzu Czarnym są łącznie 24 pociski Kalibr. W sumie rosyjskie zgrupowanie okrętów na Morzu Czarnym liczy obecnie 13 jednostek.



04:29 Zełenski: Rosja musi przegrać. Świat nie może mieć innego celu

- Nikt nie może czuć się bezpiecznie, dopóki agresor nie zostanie pokonany. Ukraina dowodzi tego każdego dnia - wszystkim, czego rosyjskie wojska i służby specjalne dopuszczają się na naszej ziemi, przeciw naszym obywatelom. I to jest to, co chcą sprowadzić na ziemie innych narodów. Cały świat o tym wie - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. - Świat wie także, że Rosja może zostać powstrzymana. To jest wspólny interes. Może być zatrzymana przez odwagę naszych wojowników na linii frontu. Przez nasze bronie, zarówno ukraińskie, jak i otrzymane przez partnerów. Przez siłę prawa, dlatego sankcje muszą być stale wzmacniane (...). Rosja musi przegrać. Świat nie może mieć innego celu. Wszystko inne będzie porażką życia, porażką prawa i porażką samego świata - podkreślił.



04:23 Serbia skrytykowała Ukrainę za wstrzymanie się od głosu ws. wniosku o przyjęcie Kosowa do Rady Europy

Szef MSZ Serbii, Ivica Dačić, wyraził oburzenie faktem, że Ukraina nie zagłosowała przeciw wnioskowi o przyjęcie Kosowa do Rady Europy (Ukraina, w tym głosowaniu, wstrzymała się od głosu). - Głos Ukrainy jest nieprzyjemną niespodzianką po tym, jak Serbia potępiła naruszenie jej integralności terytorialnej - powiedział. Za skierowaniem wniosku Kosowa do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy zagłosowały 33 państwa, pięć się wstrzymało, siedem było przeciw - w tym gronie oprócz Serbii znalazły się Cypr, Hiszpania, Rumunia, Azerbejdżan, Gruzja i Węgry.



04:20 Ukraina będzie gościem honorowym na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie

Targi odbędą się między 25 a 28 maja. Wezmą w nich udział 43 ukraińskie wydawnictwa. Ukraina będzie miała na targach do dyspozycji stanowisko o powierzchni 200 m2. Ołeksandra Kowal, dyrektorka Ukraińskiego Instytutu Książki podkreśliła, że jej kraj po raz pierwszy został zaproszony na tego typu targi w roli gościa honorowego.



04:16 Dwa rosyjskie bombowce strategiczne odbyły wielogodzinny lot nad Morzem Barentsa i Morzem Norweskim

Ministerstwo Obrony Rosji informuje o wielogodzinnym locie dwóch rosyjskich bombowców strategicznych Tu-160, w asyście ciężkich myśliwców MiG-31, wchodzących w skład Floty Północnej, nad Morzami Barentsa i Północnym. Lot - jak podkreśla resort obrony Rosji - odbył się nad neutralnymi wodami i trwał ponad 14 godzin. W czasie lotu maszyny były tankowane w powietrzu.



