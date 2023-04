Zbiórka środków na zakup dronów rozpoczęła się w lipcu 2022 roku.



W ubiegłym miesiącu, w ramach kampanii "Armia Dronów", na Ukrainę trafiło 10 dronów rozpoznawczych RQ-35 Heidrun, z których każdy kosztował ok. 16 tys. dolarów.



Z kolei w poniedziałek w rejon Bachmutu wysłanych zostało ok. 100 dronów-kamikadze ukraińskiej produkcji.



W marcu ukraińskie Ministerstwo Transformacji Cyfrowej uprościło procedury przy sprowadzaniu do kraju części niezbędnych do produkcji dronów takich jak moduły GPS czy kamery termalne. Ponadto importerzy części do dronów nie płacą cła i VAT-u.