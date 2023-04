05:25 Rosyjski dyplomata: Ryzyko nuklearnej eskalacji stale rośnie

- Jeśli USA utrzymają obecny kurs konfrontacji z Rosją, przy stale utrzymującej się eskalacji na granicy pogrążenia się w bezpośrednim konflikcie zbrojnym, wówczas los układu START (układ o redukcji i kontroli zbrojeń strategicznych - red.) może zostać przesądzony - stwierdził Władimir Jermakow, przedstawiciel rosyjskiego MSZ, stojący na czele departamentu ds. nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia i kontroli zbrojeń w tym resorcie.

05:05 Rosja oskarża Ukrainę o naruszenie zasad "porozumienia zbożowego"

Oskarżenie ma związek z domniemanym atakiem ukraińskich dronów morskich na rosyjską Flotę Czarnomorską w porcie w Sewastopolu. Drony miały zostać wysłane w rejon Sewastopola - jak twierdzi rosyjskie Ministerstwo Obrony - z rejonu w porcie w Odessie, a więc jednego z trzech ukraińskich portów nad Morzem Czarnym, z których - zgodnie z porozumieniem z 22 lipca 2022 roku - wypływają statki towarowe z ukraińskim zbożem i innymi produktami rolnymi. Co więcej Rosja twierdzi, że drony znajdowały się na wodach korytarza humanitarnego, którym statki z żywnością płyną z ukraińskich portów do tureckich cieśnin Bosfor i Dardanele. Ministerstwo Obrony Rosji określiło atak na Sewastopol mianem "terrorystycznego" i oświadczyło, że atak ten "zagraża" przedłużeniu "porozumienia zbożowego", które wygasa 18 maja.



04:30 Prezydent Ukrainy dziękuje funkcjonariuszom straży granicznej walczącym na wschodzie i południu

- Chciałbym dziś docenić naszych strażników granicznych - tych którzy, wraz z siłami obronnymi naszego kraju, bronią Ukrainy na froncie. Za wiele trzeba im podziękować. Formacjom straży granicznej z Ługańska i Kramatorska - dziękuję wam, żołnierze, za waszą wytrwałość w Bachmucie. Strażnikom granicznym z Łucka - dziękuję wam, za waszą siłę w rejonie Awdijiwki. Strażnikom granicznym z Chersonia i Berdiańska - dziękuję za udane wypełnienie zadań na południu naszego kraju. Dobra robota - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.



04:27 W Awdijiwce pozostało jedno dziecko. Rodzice je ukrywają

Szef wojskowej administracji Awdijiwki, Witalij Barabasz, w rozmowie z Radiem Swoboda stwierdził, że w stale ostrzeliwanym przez Rosjan mieście w obwodzie donieckim pozostało już tylko jedno dziecko, które rodzice ukrywają przed władzami, aby uniknąć jego ewakuacji. - Nie możemy go znaleźć, jego rodzice go ukryli. Ale mimo to znajdziemy je i ewakuujemy - zapowiedział Barabasz. Szef wojskowej administracji miasta tłumaczył przy tym, że zgodnie z prawem z dzieckiem trzeba ewakuować przynajmniej jedno z rodziców, dlatego rodzice, którzy nie chcą opuścić Awdijiwki, ukrywają dzieci przed władzami.



04:23 Rząd Hiszpanii zatwierdził dodatkowe wydatki na obronność

Hiszpański rząd, jak pisze "El Mundo", w połowie kwietnia zdecydował się przeznaczyć dodatkowe 8 mld euro na obronność. Pieniądze te mają być przeznaczone na zakup myśliwców Eurofighter, śmigłowców NH-90 oraz bojowych wozów piechoty. "El Mundo" odnotowuje, że decyzja o zakupach dla hiszpańskiej armii zbiega się w czasie z decyzją USA o sprzedaży Maroku 18 zestawów rakietowych HIMARS i 112 rakiet ziemia-ziemia o zasięgu od 82 do 305 km. Hiszpania zobowiązała się osiągnąć poziom wydatków na obronność na rekomendowanym przez NATO poziomie 2 proc. PKB w 2029 roku.



04:18 Okręty podwodne rosyjskiej Floty Pacyfiku w ramach ćwiczeń przeprowadziły atak torpedowy

W ramach ćwiczeń rosyjskiej Floty Pacyfiku dwa okręty podwodne przeprowadziły atak torpedowy w czasie którego zaatakowały cele imitujące okręt podwodny wroga - poinformowała służba prasowa rosyjskiej Floty. W ćwiczeniach na Morzu Japońskim (Wschodnim) wzięły udział okręty podwodne projektu 636,3 Warszawianka.



