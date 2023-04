Najemnik z Grupy Wagnera przyznał, że wypił za dużo i bił się przed barem w Oslo

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 426 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W Awdijiwce ukraińskim władzom nie udało się ewakuować tylko jednego dziecka, które jest ukrywane przez rodziców.

Miedwiediew nie przyznał się do najpoważniejszego stawianego mu zarzutu - przemocy wobec funkcjonariusza policji, za co grozi do trzech lat więzienia.



Po ucieczce do Norwegii Miedwiediew opowiadał, że odmówił ponownego zaciągnięcia się do Grupy Wagnera, uciekł do Norwegii i zgodził się zeznawać przeciwko twórcy Grupy Wagnera, Jewgienijowi Prigożynowi. Ucieczkę Miedwiediewa do Norwegii miał zorganizować portal Gulagu.net.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Najemnik z Grupy Wagnera uciekł do Norwegii. Poprosił o azyl i zeznaje Dowódca jednego z oddziałów Grupy Wagnera, Andriej Miedwiediew, uciekł z Federacji Rosyjskiej do Europy. Zgodził się zeznawać i zdemaskować oligarchę i terrorystę Jewgienija Prigożyna, który był zamieszany w zamordowanie tysięcy Ukraińców i Rosjan - informuje portal Gułagu.net, który zorganizował ucieczkę Rosjanina.

Miedwiediew we wtorek przyznał się do stawianych mu zarzutów w związku z bójką przed barem 22 lutego oraz zarzutu uniemożliwiania funkcjonariuszce policji wykonywania jej obowiązków. Przyznał się też do noszenia broni pneumatycznej w miejscu publicznym 14 marca.