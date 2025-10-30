To były wybory, które Francja, Niemcy czy Wielka Brytania śledziły z wielką uwagą. Bo też w Paryżu, Berlinie czy Londynie nacjonalistyczne, populistyczne ugrupowania mogą w niedługim czasie przejąć władzę. Na gwałt trzeba więc znaleźć sposób, aby do tego nie doszło.

Doświadczenie Holandii może tu się okazać cenne. Żywe były obawy, że w wyniku środowego głosowania skrajnie prawicowa Partia Wolności (PVV) nie tylko pozostanie największym ugrupowaniem w parlamencie, ale dodatkowo jej lider, Geert Wilders, będzie nowym premierem królestwa.

Wyniki wyborów parlamentarnych w Holandii Foto: PAP

Ku zaskoczeniu analityków tak jednak się nie stało. Liczba deputowanych Wildersa nie tylko spadła z 37 do 26 w 150-osobowym parlamencie, ale niespodziewanie tyle samo posłów będzie miała liberalna D66. A jej przywódca Rob Jetten ma duże szanse zostać najmłodszym szefem rządu w historii kraju i pierwszym, który otwarcie przyznaje, że jest gejem.

Geert Wilders okazał się mocny tylko w słowach, ale nie w działaniu

Lider PVV nie tylko traci poparcie, ale nikt nie chce z nim współpracować. – Wilders nie dotrzymał swojej części kontraktu. Zerwał umowę. Już więcej z nim nie wejdziemy w koalicję – mówił niedawno „Rzeczpospolitej” szef holenderskiej dyplomacji David van Weel z konserwatywnej partii VVD byłego premiera Marka Ruttego, która zajęła w środowych wyborach trzecie miejsce.