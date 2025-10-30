Aktualizacja: 30.10.2025 10:35 Publikacja: 30.10.2025 08:24
Rob Jetten
Po przeliczeniu 98 proc. głosów zarówno D66, jak i Partia Wolności (PVV) Wildersa mają po 26 mandatów w 150-osobowej izbie niższej parlamentu. Po przeliczeniu 10 mln głosów D66 ma niewielką, liczącą kilka tysięcy głosów, przewagę nad PVV.
D66 niemal potroiła swój wynik w parlamencie, podczas gdy PVV poniosła dotkliwą stratę w porównaniu z rekordowym wynikiem w 2023 roku Wstępne wyniki i exit polls wskazywały na niewielkie zwycięstwo D66, jednak w trakcie liczenia głosów różnica między ugrupowaniami zmieniała się na korzyść liberałów.
Wynik wyborów otwiera drogę dla 38-letniego Roba Jettena, lidera D66, by utworzyć nowy rząd i zostać najmłodszym w historii premierem Holandii. Jetten był w kampanii symbolem optymizmu i modernizacji, a jego hasło „Yes, we can” przyciągnęło wielu wyborców zmęczonych populizmem i negatywną retoryką.
– Pokazaliśmy nie tylko Holandii, ale i światu, że można pokonać ruchy skrajnie prawicowe – powiedział Jetten podczas wieczoru wyborczego. Miliony Holendrów powiedziały dziś „dość” polityce nienawiści i strachu – dodał.
Geert Wilders, jeden z najdłużej urzędujących populistycznych polityków w Europie, znany z antyislamskich poglądów, przyznał, że jego partia traci po wyborach. „Dopóki nie będzie 100 proc. wyników, D66 nie może ogłaszać zwycięstwa. Zrobimy wszystko, by temu zapobiec” – napisał na platformie X.
Wilders jeszcze w 2023 roku doprowadził swoją partię do niespodziewanego zwycięstwa i zbudował prawicową koalicję. Jednak jego partnerzy odmówili poparcia jego kandydatury na premiera, a rząd upadł w czerwcu po sporze o politykę migracyjną.
Aby utworzyć większość w parlamencie, potrzeba co najmniej 76 mandatów. Oznacza to konieczność współpracy kilku ugrupowań. Jednym z możliwych scenariuszy jest koalicja D66 z chadekami (CDA), centroprawicową VVD oraz sojuszem Zieloni–Partia Pracy. Negocjacje mogą potrwać wiele tygodni, a nawet miesięcy – stabilne rządy w Holandii wymagają szerokiego kompromisu.
Jeśli uda mu się utworzyć koalicję, Rob Jetten może przejść do historii jako pierwszy otwarcie homoseksualny premier Holandii. Choć jego orientacja nie była tematem kampanii, sam Jetten podkreślał, że chce budować „państwo równości i szacunku”.
W kampanii Jetten odszedł od wizerunku ministra ds. klimatu, koncentrując się na problemach mieszkaniowych, edukacji i integracji imigrantów. Zaproponował budowę dziesięciu nowych miast oraz uproszczenie procedur, by przyspieszyć budowę 100 tys. domów rocznie.
D66, partia silnie proeuropejska i proekologiczna, jest ostro krytykowana przez środowiska skrajnej prawicy. W ostatnich tygodniach jej siedziba w Hadze została zaatakowana podczas antyimigracyjnego protestu.
Rob Jetten reprezentuje nowe pokolenie polityków – otwartych, pragmatycznych i gotowych do współpracy ponad podziałami. – Rob to jeden z najbardziej utalentowanych polityków, jakich ma Holandia – powiedziała była minister obrony Kajsa Ollongren. – Jeśli wygra, będzie dążył do zjednoczenia kraju i przełamania negatywnej spirali, w którą wprowadził nas Wilders – dodała.
