Szef MSZ Holandii: Jak nie zatrzymamy imigracji, społeczeństwo wybuchnie

David van Weel, w latach 2020–2024 zastępca sekretarza generalnego NATO, od 2024 minister sprawiedliwości, od 2025 minister polityki azylowej i migracji oraz minister spraw zagranicznych Holandii.
Rosja już stanowi dla nas bezpośrednie zagrożenie. Rosjanie nie tylko prowadzą w całej Europie działania szpiegowskie, ale także sabotaż. W Polsce wzniecali pożary, w Niemczech próbowali zamordować prezesa koncernu zbrojeniowego Rheinmetall i sparaliżować koleje, natomiast w Holandii skoncentrowali się na cyberatakach. Dotyczy to w szczególności strategicznych obiektów chroniących nasz kraj przed zalewem oceanu. Przeszło jedna czwarta Holandii leży poniżej poziomu morza. System tam został jednak jeszcze bardziej zabezpieczony, aby nie mógł paść ofiarą cyberataku. Bardzo trudno go także zniszczyć fizycznie. Mówimy o kolejnych, uzupełniających się warstwach ochronnych. Ale doświadczenie z blackoutu w Hiszpanii pokazuje, jak narażone na ataki z zewnątrz stało się nasze życie.
Nie wiemy, co się dzieje w głowie Putina. Ale jeśli już ktoś od lat słusznie rozpoznawał jego intencje, to była nim Polska. To jej powinniśmy dziś słuchać. Z całą pewnością Rosja chce przestraszyć nasze społeczeństwo, siać zamęt. Ale być może jej cel sięga znacznie dalej. Nie wiem, jaki jest ostateczny plan Putina względem Europy. Musimy być przygotowani na wszystko.
David van Weel, szef holenderskiej dyplomacji
Rosjanie muszą mieć świadomość ryzyka, jakie ponoszą, jeśli ich myśliwce czy to przez przypadek, czy celowo przekraczają granice NATO. Mogą zostać zestrzelone. Wszystko oczywiście zależy od konkretnych okoliczności, jednak w ostatecznym rachunku każdy kraj ma prawo do obrony swojego terytorium.
W NATO obowiązują wspólne reguły riposty. Określają one podział kompetencji, rolę naczelnego dowództwa i poszczególnych krajów. Są tajne. Mamy też mechanizm konsultacji już po podobnych incydentach określony w art. 4. Traktatu Atlantyckiego. Został on uruchomiony po ataku dronowym na Polskę. Wtedy staramy się skoordynować pozycję wszystkich aliantów.
Nasze kraje od wieków wiążą bardzo bliskie więzi. Także w ramach Hanzy, do której należało wiele holenderskich i polskich miast. Nasze F-35 będą stacjonowały w Polsce do końca roku, ale później zastąpią je nasze systemy obrony powietrznej, w tym baterie Patriot i NASAMS. Holandia starała się wesprzeć integrację Polski z Zachodem, ale dziś pomagamy sobie wzajemnie jak równy z równym. Czujemy się wręcz nieco poruszeni, że Polacy pod względem wielkości dochodu narodowego doganiają nas.
Zestrzelenie samolotu MH17 w 2014 r. było dla przytłaczającej większości Holendrów dramatycznym przebudzeniem, gdy idzie o podejście do Rosji. Wcześniej wierzyliśmy w koniec historii, wizję Fukuyamy. Ale śmierć tak wielu Holendrów, a także odmowa wzięcia przez Rosję odpowiedzialności za tę zbrodnię uświadomiły nam, jakim zagrożeniem jest Moskwa, jak bardzo Polska miała rację. I tak już pozostało. Holandia jest dziś piątym co do znaczenia dawcą pomocy dla Ukrainy, tak w relacji do dochodu narodowego jak i w liczbach bezwzględnych.
Ukraina też znakomicie wykorzystała te osiem lat. Postawiła na nogi swoje siły zbrojne we współpracy z niektórymi krajami zachodnimi w ukryciu, ale bardzo skutecznie. Putin płaci za to cenę.
Spójrzmy prawdzie w oczy. W 2018 r. Europa wydawała bardzo mało na obronę, większość tego ciężaru wzięły na siebie Stany. W żadnym wypadku nie był to więc zrównoważony układ. A Trump jest transakcyjnym politykiem. I sądzę, że to, co zrobił w 2018 r., było słuszne. To za sprawą jego groźby wyjścia z NATO Europejczycy zaczęli na poważnie traktować wydatki na obronę. Wcześniej obiecywali, że przeznaczą 2 proc. PKB na obronę, ale nic w tym kierunku nie robili. Polska znów była tu wyjątkiem. Donald Trump zawsze powtarzał, że wywiąże się z zapisów art. 5. Traktatu Waszyngtońskiego wobec krajów, które same respektują obowiązki w NATO.
Zgadzam się z amerykańskim prezydentem, że także Hiszpania musi wziąć na siebie to zobowiązanie. Nie może być żadnego wyjątku.
NATO to sojusz 32 bardzo różnych krajów. Ogromnych jak Ameryka i całkiem malutkich. Należących do Unii i żyjących poza nią. Kanady, która leży na zupełnie innym kontynencie. Utrzymanie jedności czegoś podobnego, to ogromne wyzwanie. Ale kiedy się udaje, NATO jest niezwyciężone. Rutte buduje tę jedność znakomicie. Nauczył się tego przez lata w Holandii, gdzie mamy multum bardzo różnych partii i aby uzyskać większość w parlamencie, trzeba budować koalicję nawet czterech czy jeszcze więcej ugrupowań.
W bardzo wielu, prawie wszystkich krajach europejskich, scena polityczna jest dziś bardzo spolaryzowana. Dominują skrajności. Taka jest wola wyborców. A przecież rządzić krajem trzeba. Musimy więc próbować budować mosty, próbować dojść do porozumienia z ugrupowaniami skrajnymi. Podjęliśmy taką próbę z PVV. Ale Wilders nie dotrzymał swojej części kontraktu. Zerwał umowę. A mimo to, nawet jeśli jego ugrupowanie jest osłabione, to pozostaje największe w sondażach. Ale my już więcej nie wejdziemy z nim w koalicję.
Założenie, że globalizacja uchroni nas przed konfliktami, okazało się mylne. Jesteśmy świadkami szantażu ekonomicznego, starć zbrojnych. Ludzie są zaniepokojeni. Musimy z tego wyciągnąć wnioski, chronić się. I już to robimy, także na poziomie Unii.
Zbyt długo zgadzaliśmy się na zbyt duży napływ imigrantów. Jeśli tego nie powstrzymamy, społeczeństwo wybuchnie. Dziś mamy bardzo poważny kryzys mieszkaniowy. Domy są tak drogie, że imigranci muszą pozostać w ośrodkach dla uchodźców. A jednocześnie społeczeństwo nie chce, aby otwierano kolejne takie ośrodki. I bardzo źle przyjmuje to, że nie da się odesłać tych, którzy na azyl nie zasługują.
